Jalaun Crime: एक साल से सौतेला पिता कर रहा था दो नाबालिग बेटियों से हैवानियत, एक गर्भवती हुई तो खुला राज

संवाद सूत्र, रामपुरा (जालौन)। कस्बा के एक मुहल्ला निवासी सौतेले पिता ने अपनी दो नाबालिग पुत्रियों के साथ नशीला पदार्थ खिलाकर करीब एक साल तक दुष्कर्म किया। वह बेटियों को जान से मारने व स्वयं मरने की धमकी देता रहा।

रविवार को बड़ी बेटी के पेट में दर्द हुआ तो मां उसे सीएचसी ले गई जहां उसके गर्भवती होने की पुष्टि होने पर यह राज खुला। मां की तहरीर पर पुलिस ने सौतेले पिता के विरुद्ध पाक्सो सहित कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपित की गिरफ्तारी कर लिया है। सीओ अम्बुज यादव मामले की जांच कर रहे हैं।

रामपुरा कस्बा निवासी 45 वर्षीय एक व्यक्ति की पहली पत्नी को संतान नहीं हुई तो उसने पांच साल पहले एक महिला से कोर्ट मैरिज कर ली। जिस महिला से शादी की उसके पति की मौत हो गई थी और उसकी दो बेटियां थीं। इसके बाद दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो अब चार साल का है।

शादी के बाद से ही आरोपित की दोनों पत्नियां एक ही घर में रहती हैं। एक साल से आरोपित पिता अपने 17 वर्षीय बड़ी पुत्री व 13 वर्षीय छोटी पुत्री के साथ दुष्कर्म कर रहा था। वह बेटियों को धमकी देता था कि अगर किसी को बताया तो वह उनको मार डालेगा और स्वयं भी खुदकुशी कर लेगा। इस कारण बेटियां किसी से इस बात का जिक्र नहीं कर पा रही थीं।

एक महीने पहले बेटियों की मां को इस कृत्य की भनक लगी तो पति पत्नी के बीच रोजाना झगड़ा होने लगा था। रविवार को 17 वर्षीय बेटी के पेट में दर्द हुआ तो मां बेटी को इलाज के लिए सीएचसी लेकर पहुंची। डाक्टर ने जब चेकअप किया तो वह गर्भवती निकली। इसके बाद मां परेशान हो गई और बेटी के साथ थाने पहुंचकर पूरी घटना बताई।