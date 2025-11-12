खूनी मां... उरई में 15 दिन के नवजात को सोते समय गला दबा मार डाला, तालाब के कीचड़ में छिपाया शव
उरई में एक क्रूर घटना में एक मां ने अपने 15 दिन के बच्चे की सोते समय गला दबाकर हत्या कर दी और शव को तालाब के कीचड़ में छिपा दिया। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच जारी है।
संवाद सहयोगी, जागरण, माधौगढ़ (उरई)। उरई में एक निर्दयी मां ने अपने ही नवजात की हत्या कर दी। खूनी मां ने 15 दिन के नवजात का पहले गला दबाया इसके बाद शव को तालाब के कीचड़ में छिपा दिया। इस हत्या की वारदात ने हर किसी का दिल दहला दिया है।
पति पर लगाया था आरोप
मायके में रह रही मां ने घर में सो रहे 15 दिन के अपने शिशु की गला दबा कर हत्या कर शव घर से सौ मीटर दूर तालाब किनारे कीचड़ में छिपा दिया। घर वालों को शक न हो इसके लिए उसने अपने पति पर आरोप लगाया कि उसने उसके बच्चे को गायब कर दिया है। शिशु का दूसरे दिन तालाब किनारे शव मिलने पर घटना की जानकारी हुई।
पति ने दी शिकायत को खुला राज
पति ने मामले की तहरीर देकर आरोपित पत्नी के खिलाफ हत्या का मुकदमा गोहन थाने में दर्ज कराया। पति-पत्नी के बीच चार माह से विवाद चल रहा था, इसलिए महिला अपने मायके में रह रही थी। यहीं पर उसने 15 दिन पहले इस पुत्र को जन्म दिया था। महिला का एक डेढ़ वर्ष का पुत्र पति के पास ही रहता है।
पति-पत्नी में रहता था विवाद
गोहन थाना क्षेत्र के कासिमपुर निवासी राजेश कुमार उर्फ दिनेश राठौर ने अपनी पुत्री आरती देवी की शादी तीन साल पहले गोहन थाना क्षेत्र के ग्राम रूपापुर निवासी मगन राठौर के पुत्र कमल प्रताप से की थी। एक साल से राजेश शराब पीने लगा था। इसको लेकर पति-पत्नी के बीच विवाद होने लगा। मारपीट से परेशान होकर पत्नी आरती चार माह पहले अपने मायके कासिमपुर आ गई थी। उस दौरान वह गर्भ से थी। उसका डेढ़ साल का पुत्र प्रिंस पति कमल के पास ही रह रहा था। 27 अक्टूबर को आरती ने पुत्र को जन्म दिया था।
सास ने भी लगाया था दामाद पर आरोप
मंगलवार को उसका पुत्र घर के कमरे में चारपाई पर सो रहा था कि इसी दौरान गायब हो गया। आरती की मां कांति देवी ने मंगलवार को गोहन थाना में शिकायत करके कहा था कि दोपहर में दामाद कमल प्रताप घर के बाहर बैठा था। पुत्री आरती खाना खा रही थी। दोपहर में शिशु कमरे में चारपाई पर सो रहा था, कि तभी कमल ने गायब कर दिया। गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार ने पहुंच कर पूछताछ की थी।
घर से दो सौ मीटर तालाब में मिला था शव
वहीं बुधवार दोपहर को कासिमपुर में आरती के घर से सौ मीटर दूर तालाब किनारे शिशु का शव कीचड़ में सना देख ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। गोहन थाना प्रभारी सतीश कुमार पहुंचे और जांच की। शिशु के पिता ने पुलिस को तहरीर दी और अपनी पत्नी आरती पर ही बच्चे की हत्या कर शव फेंकने का आरोप लगाया।
मां ने पूछताछ में कबूला सच
शिशु की मां को गिरफ्तार कर पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उसने स्वीकार किया कि वह पति से परेशान थी और मायके नहीं जाना चाहती थी। इसीलिए उसने बच्चे की गला दबा कर हत्या की और शव तालाब किनारे कीचड़ में गाड़ दिया था। आरोपित के पति कमल ने बताया कि चार माह पहले उसकी पत्नी मायके आ गई थी। उसे पहले से ही शक था इसीलिए अपने बड़े बेटे को वह अपने पास रखे था।
15 दिन के अपने शिशु की उसकी मां ने ही गला दबा कर हत्या की और अपने पति को फंसाने के लिए शव तालाब किनारे कीचड़ में छिपा दिया था, आरोपित महिला ने अपना जुर्म स्वीकार किया है। उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, शिशु का पोस्टमार्टम गुरुवार को कराया जाएगा।
डा. दुर्गेश कुमार, एसपी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।