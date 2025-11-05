Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रेम प्रसंग में गई जान, प्रेमिका से मिलने पर डीजे संचालक की निर्मम हत्या

    By Ankur Kumar Pandey Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 05 Nov 2025 08:36 PM (IST)

    हमीरपुर में एक डीजे संचालक की उसकी प्रेमिका से मिलने के कारण लाठियों से पीटकर हत्या कर दी गई। लड़की के परिवार वालों ने इस मुलाकात का विरोध किया और डीजे संचालक पर हमला कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, हमीरपुर। घर में अकेली प्रेमिका से मिलने गए डीजे संचालक की हत्या कर दी गई थी। प्रेमिका से मिलते वक्त उसके स्वजन ने देख लिया जिससे वह आग बबूला हो गए। वह उसे पकड़कर अपने साथ ले गए और उसके साथ जमकर मारपीट की। इससे उसकी मौत हो गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    तीन लोगों पर हत्या का मुकदमा

    मंगलवार की दोपहर मौदहा कोतवाली क्षेत्र के गहबरा के पास डीजे संचालक का शव मिलने खलबली मच गई। वहीं मृतक की पत्नी ने प्रेम प्रसंग का मामला बताते हुए पति की हत्या किए जाने का आरोप लगाया था। बुधवार को मृतक की पत्नी की तहरीर के आधार पुलिस ने प्रेमिका के पिता समेत तीन लोगों के खिलाफ हत्या व एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कर आरोपितों की तलाश शुरू कर दी है। बुधवार को मृतक के शव का पोस्टमार्टम हुआ। जिसमें उसके शरीर में सात से आठ चोटों के निशान मिले और सिर में गंभीर चोट होने के कारण मौत की पुष्टि हुई है। स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।

    सड़क पर मिला था शव

    मौदहा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गहबरा के निकट मौदहा कस्बा के डीजे संचालक का शव सड़क पर पड़ा मिला था। जिसके सड़क हादसे में जान जाने की पुलिस ने आशंका जताई थी। वहीं मृतक की पत्नी ने हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस को एक नामजद समेत दो लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी।

    महिला ने मौदहा कोतवाली के चंद्रपाल कुशवाहा की बेटी से अवैध संबंधों के चलते हत्या का आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने चंद्रपाल समेत दो अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या व दलित उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज किया है। वहीं बुधवार को डीजे संचालक के शव का पोस्टमार्टम दो डाक्टरों के पैनल द्वारा किया गया। जिसमें उसके साथ की गई मारपीट के सात-आठ चोट के निशान मिले हैं। इसके साथ ही सिर में गंभीर चोट के कारण मौत होने की पुष्टि हुई है।

    इस संबंध में कोतवाल उमेश सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर हत्या और एससी एसटी का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी गई है।