इस हादसे का गुनाहगार कौन? उरई में सड़क के गड्ढे की वजह से तीन दोस्तों की मौत
उरई में सड़क के गड्ढे के कारण हुए दर्दनाक हादसे में तीन दोस्तों की मौत हो गई। किसानों ने खेत में पाइप लाइन बिछाने के लिए खोदाई की थी। इसी के गड्ढे में ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। किसानों ने एक खेत से दूसरे खेत में पाइप लाइन बिछाने के लिए सड़क को कई जगह बीच से खोद दिया है। जो कि हादसों का कारण बन जाती हैं। यही कारण है कि मंगलवार की रात को ग्राम गधेला से भंडारा खाकर बाइक सवार एक युवक अपने दो किशोर साथियों के साथ वापस गांव आ रहा था। सड़क के बीच में बने गड्ढे में बाइक का पहिया चले जाने से वह गिर गई तो तीनों घिसटते हुए सीधे विद्युत पोल से जा टकराए।
हादसे के काफी देर बाद पीछे से दूसरे लोग वहां से गुजरे तो उन्हें तीनों खून से लथपथ हालत में दिखे। इस पर पुलिस व स्वजन को सूचना दी लेकिन तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह ने शवों कब्जे में ले लिया है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय व पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने दुखी परिवारों को ढांढस बंधाकर संवेदन व्यक्त की।
भंडारा खाने गए थे तीनों
ग्राम हथना बुजुर्ग निवासी तीन दोस्त 18 वर्षीय भूरे पुत्र संतराम, 16 वर्षीय अंकित शाक्यवार पुत्र कमलेश व 17 वर्षीय कृष्ण कुमार विश्वकर्मा पुत्र सुनील राइडर बाइक से मंगलवार की शाम को ग्राम गधेला 11 कुंडीय यज्ञ समापन के बाद भंडारा खाने गए थे। वहां से तीनों देर रात वापस गांव लौट रहे थे। सड़क को किसानों ने पाइप बिछाने के लिए कई जगह काट दिया। इस कारण रात के समय बाइक 60 किमी घंटा की रफ्तार से रही होगी।
दो मीटर दूर खंभे में लगा तीनों का सिर
सड़क के कट में पहिया चले जाने से बाइक फिसलकर रोड पर जा गिरी और सड़क किनारे करीब दो मीटर दूर लगे खंभे से तीनों से सिर जा टकराए जिससे उनके सिर फट गए। करीब 10 बजे के लगभग कुछ अन्य ग्रामीण भंडारा खाकर वापस आ रहे थे तो उन्हें तीनों खंभे के पास सड़क किनारे घायल हालत में दिखे तो उन लोगों ने तुरंत उनके स्वजन व थाना पुलिस को सूचना दी।
मौके पर दो की हो चुकी थी मौत
थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और देखा तो दोनों किशोरों की मौत हो चुकी थी जबकि युवक नाजुक था। जब तक एंबुलेंस आई और उसे इलाज के लिए भेजा जाता इससे पहले उसकी भी मौत को गई। एक ही गांव के तीन दोस्तों की मौत के पूरे गांव में सन्नाटा छा गया। मौके पर पहुंचे स्वजन का रो रोकर बुरा हाल था। थाना प्रभारी परमेंद्र सिंह ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
