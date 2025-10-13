उरई में दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर, भांजे के सामने मामा की मौत

जागरण संवाददाता, उरई। शहर के चुर्खी रोड स्थित ग्राम अमगुवां के पास रात को दो बाइकों में भिड़ंत हो गई थी। जिसमें एक बाइक चालक मौके से भाग निकला था जबकि दूसरे बाइक पर सवार मामा-भांजे हेलमेट नहीं लगाए होने से सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा था। जहां मामा की मौत हो गई और भांजे को ग्वालियर रेफर किया गया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें



मप्र के ग्राम बनगढ़ थाना रौन निवासी 36 वर्षीय विनोद कुमार अपने भांजे 32 वर्षीय महेश निवासी ग्राम चकरा थाना ऊमरी मप्र के साथ शहर के पास ग्राम चौरसी में रिश्तेदारों के यहां आए थे। रविवार की रात को वह चुर्खी रोड पर किसी काम से गए थे और वहां से लौटते समय उन्हें सामने से जा रही बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे हेलमेट न लगाए होने के कारण दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से भाग निकला। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।