उरई में दो बाइकों की जबरदस्त टक्कर, भांजे के सामने मामा की मौत
उरई में चुर्खी रोड पर दो बाइकों की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई और दूसरा घायल हो गया। मृतक मध्य प्रदेश से अपने भांजे के साथ रिश्तेदार के यहां आया था। हेलमेट न पहनने के कारण दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। अस्पताल में मामा को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि भांजे को ग्वालियर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जागरण संवाददाता, उरई। शहर के चुर्खी रोड स्थित ग्राम अमगुवां के पास रात को दो बाइकों में भिड़ंत हो गई थी। जिसमें एक बाइक चालक मौके से भाग निकला था जबकि दूसरे बाइक पर सवार मामा-भांजे हेलमेट नहीं लगाए होने से सिर पर चोट लगने से गंभीर रूप से घायल हो गए थे। लोगों ने पुलिस को सूचना दी और दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा था। जहां मामा की मौत हो गई और भांजे को ग्वालियर रेफर किया गया है।
मप्र के ग्राम बनगढ़ थाना रौन निवासी 36 वर्षीय विनोद कुमार अपने भांजे 32 वर्षीय महेश निवासी ग्राम चकरा थाना ऊमरी मप्र के साथ शहर के पास ग्राम चौरसी में रिश्तेदारों के यहां आए थे। रविवार की रात को वह चुर्खी रोड पर किसी काम से गए थे और वहां से लौटते समय उन्हें सामने से जा रही बाइक ने टक्कर मार दी। जिससे हेलमेट न लगाए होने के कारण दोनों सड़क पर गिरकर घायल हो गए। जबकि दूसरा बाइक सवार मौके से भाग निकला। हादसे के बाद वहां से गुजर रहे राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी।
पुलिस ने मौके पर पहुंच दोनों घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा जहां पर डाक्टरों ने विनोद कुमार को मृत घोषित कर दिया। जबकि महेश कुमार को गंभीर हालत में इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया है। विनोद की मौत से पत्नी मनो देवी व पुत्र लोकेंद्र, पुत्री मीनाक्षी का रो रोकर बुरा हाल हो गया। भाई राकेश ने बताया कि विनोद मौरवी गुजरात में रहकर काम करता था। फैक्ट्री एरिया चौकी इंचार्ज ब्रजेश सिंह ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
