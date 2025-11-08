Language
    उरई में लाइब्रेरी से लापता युवती का रेलवे ट्रैक पर मिला शव, अपहरण और हत्या का आरोप लगा जाम

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sat, 08 Nov 2025 03:12 PM (IST)

    उरई में लाइब्रेरी से लापता हुई युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। परिजनों ने अपहरण और हत्या का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण जाम लग गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है।

    रोड जाम करते स्वजन व ग्रामीण। जागरण

    जागरण संवाददाता, उरई। कानपुर-झांसी रेल मार्ग पर गुरुवार की रात भीमसेन स्टेशन के पास नगर पंचायत ऊमरी स्थित लाइब्रेरी से लापता युवती का शव मिला था। युवती कुठौंद ब्लाक के ग्राम बहादुरपुर से लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी। शाम को घर न पहुंचने पर पिता ने रामपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

    पुलिस ने बताया था कि युवती प्रयागराज जा रही थी तभी ट्रेन से गिर गई। स्वजन शुक्रवार की शाम उसका शव घर लेकर पहुंचे और उसका अंतिम संस्कार नहीं किया। शनिवार को युवती को अपहरण कर ले जाने वाले आरोपित पर कार्रवाई की मांग करते हुए 11 से तीन बजे तक कुठौंद-बहादुर सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन किया। लाइब्रेरी के कैमरे में दिव्या किसी से बात करती दिखी थी। पिता की तहरीर पर पुलिस ने अपहरण व हत्या का मुकदमा अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया है। इसके बाद जाम खुला और शव का अंतिम संस्कार किया गया।

     

    प्रयागराज में रहकर कर रही थी पढ़ाई


    कुठौंद ब्लाक के ग्राम बहादुरपुर निवासी राजेंद्र चौधरी पेंटिंग का काम करके परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी 20 वर्षीय पुत्री दिव्या भारती इलाहाबाद में रहकर तैयारी कर रही थी। इसके बाद घर आकर नगर पंचायत ऊमरी की लाइब्रेरी में पढ़ने जाती थी। गुरुवार को वह लाइब्रेरी गई और दोपहर 12 बजे वहां से चली गई थी। शाम को घर न पहुंचने पर दिव्या के पिता ने सभी जगह खोजबीन की थी। पता न चलने पर रामपुरा थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी।

     

    भीमसेन स्टेशन के पास मिला था शव

    रामपुरा थाना प्रभारी रजत सिंह को गुरुवार की रात सूचना मिली कि एक युवती का शव भीमसेन स्टेशन के पास मिला है। उन्होंने युवती के पिता के साथ उप निरीक्षक को मौके पर भेजा तो शव की शिनाख्त पिता ने दिव्या भारती के रूप में की थी। पुलिस ने आशंका जताई थी कि प्रयागराज जाते समय युवती ट्रेन से गिरी और मौत हो गई। शुक्रवार की शाम को पिता शव लेकर आए थे। शनिवार की सुबह 10 बजे के लगभग बहादुरपुर के बाहर सड़क पर युवती का शव रख अपहरण कर हत्या करने वाले आरोपित पर कार्रवाई की मांग करते हुए जाम लगा दिया।

     

    जांच का आश्वासन, किया अंतिम संस्कार

    सूचना के बाद कुठौंद थाना प्रभारी अरुण कुमार राय व सीओ अम्बुज यादव मौके पर पहुंचे और उन्हें समझाया। इसके बाद पिता ने रामपुरा थाने में तहरीर दी। थाना प्रभारी रामपुरा रजत सिंह ने बताया कि पिता की तहरीर पर अपहरण कर हत्या का मामला अज्ञात के विरुद्ध दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। मुकदमा के बाद स्वजन ने जाम खोलकर दोपहर तन बजे शव का अंतिम संस्कार किया।

     

    लाइब्रेरी के बाहर किसी से बात करती दिखी थी दिव्या

    दिव्या एक मेधावी छात्रा थी और उसने नवोदय विद्यालय से पढ़ाई की थी। इलाहाबाद में रहकर वह सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। गुरुवार को ही दिव्या लाइब्रेरी के बाहर किसी से बात करते हुए सीसीटीवी कैमरे में दिखी थी। उसके बाद वह वापस नहीं लौटी। दो बहनों व एक भाई में वह सबसे बड़ी थी।

     

    पिता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कराया गया है। मामले की जांच कर सही कार्रवाई की जाएगी। जिससे कि पीड़ित पिता को न्याय मिल सके।
    अम्बुज यादव, सीओ माधौगढ़