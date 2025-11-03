उरई में शादी से लौटते वक्त हादसा, जालौन-औरैया मार्ग पर बाइक के आगे सियार आने से गिरी महिला, मौत

जागरण संवाददाता, उरई। ग्राम मदारीपुर निवासी दंपती रविवार को बाइक से जालौन के एक गेस्ट हाउस में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। रात करीब 10 बजे वह वापस घर जा रहे थे कि इसी दौरान जालौन-औरैया मार्ग पर कुदरा कुदारी के पास बाइक के सामने सियार आ गया तो चालक ने ब्रेक लगा दिए। इससे पीछे बैठी महिला सिर के बल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई। पति भी जख्मी हो गए। लोगों ने घायल महिला को सीएचसी जालौन भेजा जहां मौत हो गई।



कुठौंद थाना क्षेत्र के ग्राम मदारीपुर निवासी राकेश कुमार दोहरे पत्नी 30 वर्षीय प्रियंका देवी के साथ रविवार की शाम को जालौन में एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। समारोह के बाद वह रात में बाइक से घर लौट रहे थे। रात करीब 10 बजे जैसे ही उनकी बाइक ग्राम कुदरा कुदारी के पास पहुंची तो सड़क पर सियार निकल आया और उसे बचाने में बाइक को ब्रेक लगा दिए। इस कारण बाइक के पीछे बैठी प्रियंका सिर के बल सड़क पर जा गिरीं। राकेश भी चुटहिल हो गए। लोगों की मदद से घायल महिला व उनके पति को इलाज के लिए सीएचसी जालौन भेजा जहां पर डाक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। महिला के परिवार में पुत्र प्रिंस, डुग्गू व पुत्री प्रिंसी हैं। जालौन कोतवाली निरीक्षक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था।