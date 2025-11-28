उरई में नर्सिंग छात्रा को शोहदा कर रहा परेशान, भाई ने विरोध किया तो उसे पीटा

जागरण संवाददाता, उरई। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती राजकीय मेडिकल कालेज में नर्स की इंटर्नशिप कर रही है। गांव से मेडिकल कालेज समय रास्ते में उसे एक युवक कई दिनों से पीछा करके परेशान कर रहा था। गुरुवार को उसका भाई उसके साथ गया तो उसके साथ भी आरोपित युवक ने मारपीट की थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

मेडिकल कालेज में नर्स की इंटर्नशिप कर रही 20 वर्षीय युवती ने आटा थाने में शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके गांव का ही एक युवक कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और बातचीत करने के लिए जबरन दबाव बना रहा था। वह रोजाना अपने गांव से उरई जाती है। इसी दौरान गांव का युवक रईस खान उसका पीछा करता है और रास्ते में रोककर बात करने के लिए मजबूर करता था। गुरुवार को युवती जब अटरिया स्टैंड पर अपने भाई के साथ खड़ी थी, तभी युवक ने वहां पहुंचकर दोनों के साथ अभद्रता की। विरोध करने पर युवती के भाई से मारपीट की जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आ गईं।