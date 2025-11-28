Language
    उरई में नर्सिंग छात्रा को शोहदा कर रहा परेशान, भाई ने विरोध किया तो उसे पीटा

    By Ajay Dixit Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Fri, 28 Nov 2025 03:58 PM (IST)

    उरई में एक नर्सिंग छात्रा को एक व्यक्ति परेशान कर रहा था। जब छात्रा के भाई ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है। 

    जागरण संवाददाता, उरई। आटा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती राजकीय मेडिकल कालेज में नर्स की इंटर्नशिप कर रही है। गांव से मेडिकल कालेज समय रास्ते में उसे एक युवक कई दिनों से पीछा करके परेशान कर रहा था। गुरुवार को उसका भाई उसके साथ गया तो उसके साथ भी आरोपित युवक ने मारपीट की थी। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।

    मेडिकल कालेज में नर्स की इंटर्नशिप कर रही 20 वर्षीय युवती ने आटा थाने में शिकायती पत्र देकर बताया कि उसके गांव का ही एक युवक कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था और बातचीत करने के लिए जबरन दबाव बना रहा था। वह रोजाना अपने गांव से उरई जाती है। इसी दौरान गांव का युवक रईस खान उसका पीछा करता है और रास्ते में रोककर बात करने के लिए मजबूर करता था। गुरुवार को युवती जब अटरिया स्टैंड पर अपने भाई के साथ खड़ी थी, तभी युवक ने वहां पहुंचकर दोनों के साथ अभद्रता की। विरोध करने पर युवती के भाई से मारपीट की जिससे उसे सिर में गंभीर चोटें आ गईं।

     

    युवती ने बताया कि बार-बार फोन कर वह मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रहा था। पीड़िता ने आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए आरोपित युवक पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि युवती की तहरीर के आधार पर संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।