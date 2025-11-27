शादी में आया युवक हो गया था लापता, पांच दिन बाद तालाब में मिला शव
एक शादी समारोह में शामिल होने आया युवक अचानक लापता हो गया। पांच दिनों तक चले खोज अभियान के बाद, उसका शव एक तालाब में मिला। इस घटना से इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है और पुलिस मामले की जांच कर रही है।
जागरण संवाददाता, उरई। एट थाना क्षेत्र के ग्राम खरुसा में रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर निवासी 37 वर्षीय मनोज वाल्मीकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए 22 नवंबर को आया था। उसके भांजे की शादी थी। 22 नवंबर को रात में वह गायब हो गया और स्वजन उसे अगले दिन तक खोजते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका था।
पिता मुन्नालाल ने एट थाने में 24 नवंबर को गुमशुदगी दर्ज कराई थी। गुरुवा की सुबह 9 बजे के लगभग ग्रामीणों ने गांव के तालाब में मनोज वाल्मीकि का शव उतराता देखा तो स्वजन व पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंचे एट थाना प्रभारी पंकज कुमार पांडेय ने शव को बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
यह भी पढ़ें- यूपी के इस जिले में ग्राम पंचायत की राशि में घोटाला, अब प्रधान, सचिव सहित पांच लोगों से रिकवरी
थाना प्रभारी ने बताया कि अभी कोई शिकायत नहीं की गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।