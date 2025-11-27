शादी में आया युवक हो गया था लापता, पांच दिन बाद तालाब में मिला शव

जागरण संवाददाता, उरई। एट थाना क्षेत्र के ग्राम खरुसा में रामपुरा थाना क्षेत्र के ग्राम टीहर निवासी 37 वर्षीय मनोज वाल्मीकि शादी समारोह में शामिल होने के लिए 22 नवंबर को आया था। उसके भांजे की शादी थी। 22 नवंबर को रात में वह गायब हो गया और स्वजन उसे अगले दिन तक खोजते रहे लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल सका था।

