    नशीला पदार्थ खिलाकर भाइयों के साथ मिल लड़की से किया सामूहिक दुष्कर्म, ब्लैकमेलिंग से परेशान पीड़िता ने आत्महत्या का किया प्रयास

    By mahesh prajapati Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Fri, 26 Sep 2025 03:36 PM (IST)

    जालौन से हैरान करने वाली घटना सामने आई है जहां पड़ोस की युवती को घर के अंदर मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे युवक ने दुष्कर्म किया। होश में आई युवती को आरोपित ने वीडियो दिखाया और धमकी दी कि किसी को बताया तो यह फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर उसे बदनाम कर देंगे।

    नशीला पदार्थ खिलाकर युवती से सामूहिक दुष्कर्म। जागरण

    संवाद सूत्र, जालौन। पड़ोस की युवती को घर के अंदर मिठाई में नशीला पदार्थ खिलाने के बाद उससे युवक ने दुष्कर्म किया। होश में आई युवती को आरोपित ने वीडियो दिखाया और धमकी दी कि किसी को बताया तो यह फुटेज इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर उसे बदनाम कर देंगे।

    उस समय डर कर युवती ने अपने स्वजन को कुछ नहीं बताया। करीब डेढ़ साल से धमकी देकर पड़ोसी युवक उसका शारीरिक शोषण करता रहा। पांच दिन पहले युवती दिल्ली से आकर आरोपित के घर गई थी। युवक से उसने वीडियो मांगा तो उसने बदनाम करने की धमकी दी और अपने दो साथियों के साथ युवती से सामूहिक दुष्कर्म किया और बाद में धमका कर भगा दिया।

    क्षुब्ध होकर युवती ने अपने घर में रस्सी से फंदा लगा कर आत्महत्या का प्रयास किया लेकिन स्वजन के जान लेने पर उसे बचा लिया गया। बाद में युवती ने घटना की पूरी जानकारी मां को दी। तहरीर के आधार पर आटा थाने में तीन युवकों पर सामूहिक दुष्कर्म व चार के खिलाफ सहयोग की धारा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।

    नशीला पदार्थ खिलाया

    थाना के एक गांव निवासी एक महिला ने गुरुवार की रात आटा थाने की पुलिस को बताया कि 29 फरवरी 2024 को उसकी 19 वर्षीय पुत्री घर के सामने पड़ोसी के यहां गई थी। इसी दौरान पड़ोसी महिला शाहीन व उसके पुत्र समीर ने उसकी पुत्री को मिठाई में नशीला पदार्थ खिला बेहोश कर दिया। इस दौरान युवती से समीर ने दुष्कर्म किया और वीडियो बना लिया।

    होश आने पर समीर ने उसे यौन शोषण का वीडियो दिखाया और धमकी दी की अगर किसी को बताया तो वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर देगा। बदनामी के डर से उसकी पुत्री ने घर पर नहीं बताया। इसके बाद उसने ब्लैकमेल कर कई बार पुत्री के साथ दुष्कर्म किया। फिर वह और उसका पूरा परिवार मेहनत मजदूरी के लिए दिल्ली चले गए। समीर उसकी पुत्री को लगातार ब्लैकमेल करता रहा और कहा कि वह दिल्ली से घर आ जाए नहीं तो वीडियो प्रसारित कर देगा। उसकी पुत्री उसे बिना कुछ बताए दिल्ली से 19 सितंबर 2025 को घर के लिए निकल आई।

    ब्लैकमेल कर किया सामूहिक बलात्कार

    फिर उसने पुत्री के बारे में पता किया तो पता चला कि उसकी पुत्री गांव आ गई है। उसके पति दिल्ली से गांव आए तो पता चला कि पुत्र पड़ोसी के यहां है। वह अपनी बेटी को लेकर अपने घर आ गए। पुत्री ने बताया कि उसे ब्लैकमेल कर जबरन बुलाया था और उसके बाद 21 सितंबर की सुबह करीब तीन बजे के आसपास समीर ने उसका यौन शोषण किया और उसके मौसी के लड़के कल्लू व मन्नू ने भी बारी-बारी से उसका यौन शोषण किया।

    उसने समीर को बुलाकर पूछा तो समीर व उसका भाई दिलशाद, मां रेशमा और समीर की मौसी शाहीन, समीर का मामा भूरा ने उसे व उसकी बेटी से जातिसूचक गालियां देकर वीडियो प्रसारित करने की धमकी दी। इसी दौरान पुत्री ने घर में फंदा लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया।

    तब किसी तरह उसे बचाया था। पुलिस ने शिकायती पत्र के आधार पर समीर, कल्लू व मन्नू पर दुष्कर्म के साथ दिलशाद, रेशमा, शाहीन व भूरा पर सहयोग करने व धमकाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अजय सिंह ने बताया कि मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।