कोंच में सब्जी में गिरी छिपकली, खाने के बाद दो बच्चे व मां की जान पर बन आई

संवाद सहयोगी, जागरण, कोंच (जालौन)। कोंच में सब्जी में छिपकली गिर गई। इसकी जानकारी न होने पर परिवार से खाना खा लिया। कुछ ही देर में सभी की हालत बिगड़ने लगी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमेड़ निवासी महिला घर के आंगन में चूल्हे पर आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। इसी दौरान सब्जी बनाने वाला बर्तन खुला था तो उसमें कहीं से एक छिपकली गिर गई। जब उस सब्जी को पुत्र व बेटी के साथ महिला ने खाया तो कुछ देर बाद उनकी हालत खराब हुई और उन्हें चक्कर आने के साथ उल्टियां होने लगीं। जब महिला ने सब्जी देखी तो उसमें छिपकली मरी पड़ी थी। इसके बाद उसने घर के लोगों को बताया तो तीनों को सीएचसी में भर्ती कराया उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ग्राम चमेड़ निवासी महिला मनोज देवी के पति राजाराम की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वह घर में रहकर बच्चों का किसी तरह भरण पोषण करती है। मंगलवार की दोपहर को मनोज देवी घर के आंगन में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसने चूल्हे पर एक बर्तन में आलू-गोभी की सब्जी बनने रख दी और स्वयं आटा गूंथने लगी। इसी दौरान सब्जी का बर्तन खुला था तो उसमें एक छिपकली गिर गई।

सब्जी गर्म होने के कारण वह उसी में मर गई। महिला उसे देख नहीं सकी। उसने जब 12 वर्षीय पुत्र रौनक, 15 वर्षीय पुत्री कनक के साथ बैठकर खाना खाया तो कुछ देर बाद तीनों को अचानक से चक्कर आने लगे और उल्टियां भी हुईं।