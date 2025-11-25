Language
    कोंच में सब्जी में गिरी छिपकली, खाने के बाद दो बच्चे व मां की जान पर बन आई

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 25 Nov 2025 06:47 PM (IST)

    कोंच में एक परिवार सब्जी में छिपकली गिरने के बाद उसे खाने से बीमार हो गया। दो बच्चे और उनकी मां की हालत गंभीर है और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है।

    संवाद सहयोगी, जागरण, कोंच (जालौन)। कोंच में सब्जी में छिपकली गिर गई। इसकी जानकारी न होने पर परिवार से खाना खा लिया। कुछ ही देर में सभी की हालत बिगड़ने लगी। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

     

    कोतवाली क्षेत्र के ग्राम चमेड़ निवासी महिला घर के आंगन में चूल्हे पर आलू गोभी की सब्जी बना रही थी। इसी दौरान सब्जी बनाने वाला बर्तन खुला था तो उसमें कहीं से एक छिपकली गिर गई। जब उस सब्जी को पुत्र व बेटी के साथ महिला ने खाया तो कुछ देर बाद उनकी हालत खराब हुई और उन्हें चक्कर आने के साथ उल्टियां होने लगीं। जब महिला ने सब्जी देखी तो उसमें छिपकली मरी पड़ी थी। इसके बाद उसने घर के लोगों को बताया तो तीनों को सीएचसी में भर्ती कराया उपचार के बाद उन्हें घर भेज दिया है।

    ग्राम चमेड़ निवासी महिला मनोज देवी के पति राजाराम की कुछ साल पहले मौत हो गई थी। वह घर में रहकर बच्चों का किसी तरह भरण पोषण करती है। मंगलवार की दोपहर को मनोज देवी घर के आंगन में बच्चों के लिए खाना बना रही थी। उसने चूल्हे पर एक बर्तन में आलू-गोभी की सब्जी बनने रख दी और स्वयं आटा गूंथने लगी। इसी दौरान सब्जी का बर्तन खुला था तो उसमें एक छिपकली गिर गई।

     

    सब्जी गर्म होने के कारण वह उसी में मर गई। महिला उसे देख नहीं सकी। उसने जब 12 वर्षीय पुत्र रौनक, 15 वर्षीय पुत्री कनक के साथ बैठकर खाना खाया तो कुछ देर बाद तीनों को अचानक से चक्कर आने लगे और उल्टियां भी हुईं।

     

    महिला को लगा कि शायद सब्जी में कुछ गिरा है जिसके बाद उसने देखा तो उसमें छिपकली पड़ी थी। इसके बाद उसने अन्य स्वजन को बुलाया जिनके साथ वह सीएचसी गई। चिकित्साधिकारी डा. रामकरन सिंह ने बताया कि फूड प्वाइजनिंग जैसी बात थी लेकिन उपचार के बाद उन्हें आराम मिला तो दवा देकर घर भेज दिया है।