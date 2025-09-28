LIU और पुलिस की टीमें बांग्लादेशियों की कर रहीं तलाश, 224 संदिग्धों का कराया वेरीफिकेशन
बरेली की घटना के बाद पूरे प्रदेश में अलर्ट है। जालौन में 224 संदिग्धों का सत्यापन हुआ पर कोई बांग्लादेशी नहीं मिला। कालपी में आई लव मोहम्मद के होर्डिंग हटाए गए शांति भंग करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई। पुलिस अधीक्षक ने शहर में गश्त कर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की और लोगों से व्यवस्थाओं की जानकारी ली।
जागरण संवादाता, उरई । बरेली में धार्मिक उन्माद फैलाने की घटना के बाद से पूरे प्रदेश में अलर्ट किया गया है। साथ ही पड़ोसी जनपद कानपुर देहात में कुछ बांग्लादेशी मिलने के बाद जिले में भी एलआईयू की टीम ने 224 लोगों का वैरीफिकेशन कराया है। जिसमें अभी तक जांच में एक भी बांग्लादेशी नहीं मिला है। जहां भी लोग संदिग्ध दिख रहे हैं पुलिस की टीमों लगातार उनसे पूछताछ कर रही हैं।
जिले में शांति व्यवस्था बनी रहे और बरेली जैसी उन्माद न फैले इसके लिए जिला प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार सक्रियता दिखा रहा है। तीन दिन पहले कालपी में कुछ अराजकतत्वों ने आई लव मोहम्मद के होर्डिंग लगा दिए थे। जिसकी सूचना के बाद सीओ एके सिंह, एसडीएम मनोज कुमार ने रात में ही मौके पर पहुंचकर कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं से बात होर्डिंग हटवा दिए थे।
साथ ही चेतावनी दी थी कि अगर दोबारा से शांति व्यवस्था भंग करने का प्रयास हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान के लिए एलआईयू की टीमों ने पूरे जिले में 224 संदिग्धों से पूछताछ कर उनकी आइडी वेरीफिकेशन की है। जिसमें अभी तक जिले में एक भी दूसरे देश का नागरिक नहीं मिला है।
इसके अलावा पुलिस व एलआईयू की टीमें लगातार संदिग्धों से पूछताछ कर उनके कागजात जांच कर रही हैं। जिससे कि जिले में कोई उन्माद न हो सके और शांति व्यवस्था बनी रहे। इसको लेकर रविवार की दोपहर को पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने सीओ अर्चना सिंह, कोतवाल अंजन कुमार सिंह व फोर्स के साथ शहर में भ्रमण कर लोगों से व्यवस्थाओं के जानकारी ली। बजरिया में पहुंचकर शांति व्यवस्था बनाए रखने को कहा।
जिले में संदिग्ध 224 लोगों के कागजातों की जांच कराई गई थी जिसमें अभी तक एक भी बांग्लादेशी या फिर दूसरे देश का नागरिक नहीं मिला है। जांच अभी भी जारी है। -डॉ. दुर्गेश कुमार, पुलिस अधीक्षक
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।