Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Orai News: मनरेगा में ठेकेदार का होना था 20 लाख का भुगतान, बीडीओ ने मांगी रिश्वत तो रंगे हाथ पकड़ी गई

    By Anurag Shukla Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 06:05 PM (IST)

    उरई में, मनरेगा ठेकेदार को 20 लाख का भुगतान होना था, लेकिन बीडीओ ने रिश्वत मांगी। एंटी करप्शन टीम ने कदौरा बीडीओ को एक लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    लाल शाल डाले बीडीओ प्रतिभा शाल्या को साथ लेकर जाते टीम के सदस्य। जागरण

    जागरण संवाददाता, उरई। कदौरा कस्बा के मुहल्ला सिद्धार्थ नगर निवासी विवेक कुमार मनरेगा में ठेकेदारी का काम करते हैं। उनका करीब 20 लाख रुपये का भुगतान नहीं हुआ था। इसको लेकर बीडीओ प्रतिभा शाल्या कई दिनों से उन्हें टरका रही थी। जब उन्होंने कारण पूछा तो उन्होंने भुगतान के एवज में एक लाख रुपये की मांग की थी। जिसके बाद विवेक कुमार परेशान हो गया तो उसने झांसी में एंटी करप्शन टीम से संपर्क किया था।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    टीम ने उसकी सारी बात सुनने के बाद बुधवार को रुपये देने का समय तय किया था। बुधवार की शाम 4 बजे के लगभग बीडीओ प्रतिभा शाल्या ने अपने आवास पर रुपये देने के लिए विवेक कुमार को बुलाया था। इसके पहले एंटी करप्शन की टीम के सदस्य उनके आवास के बाहर मजदूर बनकर खड़े हो गए थे। जैसे ही विवेक उनके आवास पहुंचा और कमरे में जाकर रुपये दिए उसी समय एंटी करप्शन टीम में शामिल महिला सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और केमिकल वाले पानी में उनके हाथ धुलवाए तो पानी का रंग बदल गया। इसके बाद टीम के सदस्य उन्हें थाने ले गए और आवश्यक कार्रवाई की। फिलहाल अभी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है।