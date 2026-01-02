सिंचाई विभाग के कर्मी को पत्नी ने मार डाला, अज्ञात पर लिखाया मुकदमा, भेद खुलने पर गिरफ्तार

जागरण संवाददाता, जालौन। सिंचाई विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात कर्मचारी वीरेंद्र गौतम की हत्या उसकी पत्नी लता गौतम ने पीट-पीट कर कर दी और पुलिस को 25 दिसंबर की शाम को कुछ लोगों के द्वारा घायल हालत में पति को घर के बाहर छोड़ जाने की जानकारी दे दी।

मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान पति की मौत की बात कही। इसके बाद पत्नी ने 28 दिसंबर को अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। पत्नी पर शक होने पर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।

बताया कि पति उसके साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट करते थे। उस दिन भी मारपीट करने लगे तो उसने भी डंडे से सिर पर कई वार कर दिए जिससे पति की मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी लता को गिरफ्तार कर लिया है।

जालौन रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के पीछे के कर्मचारियों के आवास बने हैं। वहां पर विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात 51 वर्षीय वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना, पत्नी लता गौतम व बेटी निमिशा के साथ रहते थे। 25 दिसंबर की शाम को पुत्री निमिशा कोचिंग चली गई।