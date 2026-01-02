Language
    सिंचाई विभाग के कर्मी को पत्नी ने मार डाला, अज्ञात पर लिखाया मुकदमा, भेद खुलने पर गिरफ्तार

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:25 AM (IST)

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जालौन। सिंचाई विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात कर्मचारी वीरेंद्र गौतम की हत्या उसकी पत्नी लता गौतम ने पीट-पीट कर कर दी और पुलिस को 25 दिसंबर की शाम को कुछ लोगों के द्वारा घायल हालत में पति को घर के बाहर छोड़ जाने की जानकारी दे दी।

    मेडिकल कालेज में उपचार के दौरान पति की मौत की बात कही। इसके बाद पत्नी ने 28 दिसंबर को अज्ञात के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने जांच शुरू की। पत्नी पर शक होने पर उससे कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने पति की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली।

    बताया कि पति उसके साथ आए दिन शराब पीकर मारपीट करते थे। उस दिन भी मारपीट करने लगे तो उसने भी डंडे से सिर पर कई वार कर दिए जिससे पति की मौत हो गई। पुलिस ने पत्नी लता को गिरफ्तार कर लिया है।

    जालौन रोड स्थित सिंचाई विभाग कार्यालय के पीछे के कर्मचारियों के आवास बने हैं। वहां पर विभाग में रनर (डाक वितरक) पद पर तैनात 51 वर्षीय वीरेंद्र गौतम उर्फ मुन्ना, पत्नी लता गौतम व बेटी निमिशा के साथ रहते थे। 25 दिसंबर की शाम को पुत्री निमिशा कोचिंग चली गई।

    जब पुत्री कोचिंग से आई तो उसने देखा कि पापा घायल पड़े हैं व मम्मी भी उनके पास बैठी हैं। फिर मां-बेटी ने नोएडा में रहने वाले पुत्र अनंत को इसकी इसकी जानकारी दी।

    पत्नी ने आसपास के लोगों को बुलाकर बताया कि कुछ लोग पति को घायल हालत में घर छोड़ गए हैं। लोगों के सहयोग से घायल कर्मचारी को निजी वाहन से इलाज के लिए मेडिकल कालेज भेजा गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।