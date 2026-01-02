जालौन के ईंगुई कला में विद्यालय तक बनेगा पक्का रास्ता, श्मशान घाट में लगेगा टीनशेड

जागरण संवाददाता, जालौन। ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। विद्यालय तक सड़क, श्मशान घाट में टीनशेड लगवाया जाएगा। यह बात ग्राम ईंगुई कला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमएलसी प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से कही।

ग्राम इगुई कला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि वह क्षेत्र की एमएलसी रमा निरंजन की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि गांव के विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी।

उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव के श्मशान घाट में टीनशेड और चबूतरा बनवाने के साथ-साथ उसके सुंदरीकरण करवाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि गांव का परिषदीय विद्यालय में प्रकाश व्यवस्था रहे इसके लिए वह एक सोलर लाइट निधि से लगवाएंगे।