जालौन के ईंगुई कला में विद्यालय तक बनेगा पक्का रास्ता, श्मशान घाट में लगेगा टीनशेड
एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने जालौन के ईंगुई कला गांव में ग्रामीणों की समस्याओं के प्राथमिकता से समाधान का आश्वासन दिया। उन्होंने विद्यालय तक सड़क न ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालौन। ग्रामीणों की समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान कराया जाएगा। विद्यालय तक सड़क, श्मशान घाट में टीनशेड लगवाया जाएगा। यह बात ग्राम ईंगुई कला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एमएलसी प्रतिनिधि ने ग्रामीणों से कही।
ग्राम इगुई कला में कार्यक्रम आयोजित किया गया। एमएलसी प्रतिनिधि आरपी निरंजन ने कहा कि वह क्षेत्र की एमएलसी रमा निरंजन की ओर से विश्वास दिलाते हैं कि गांव के विकास के लिए हर संभव मदद की जाएगी।
उन्होंने ग्रामीणों की मांग पर गांव के श्मशान घाट में टीनशेड और चबूतरा बनवाने के साथ-साथ उसके सुंदरीकरण करवाने का एलान किया। उन्होंने कहा कि गांव का परिषदीय विद्यालय में प्रकाश व्यवस्था रहे इसके लिए वह एक सोलर लाइट निधि से लगवाएंगे।
विद्यालय तक आने जाने वाले और उससे जुड़े 650 मीटर सीसी मार्ग का भी निर्माण किया जाएगा। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताईं जिसके निस्तारण के लिए उन्होंने संबंधित अधिकारियों को फोन भी किया।
इस दौरान ग्राम प्रधान साहराब खान, हरिकिशोर पटेल, गिरीश चंद्र बब्बू मौजूद रहे। ग्राम बरौदा, गेंदोली और ग्राम कूड़ा में विधायक मूलचंद निरंजन ने जन चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्या सुनी और उनके निस्तारण के लिए अधिकारियों से कहा। इस मौके पर विकास पटेल, गौरी चबोर मौजूद रहे।
