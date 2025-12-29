जालौन में ट्यूशन पढ़ाने घर आए शिक्षक ने सात साल बच्ची से की छेड़खानी, मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, जालौन। सीएचसी कर्मचारी के घर पर बच्ची को ट्यूशन पढ़ाने गए प्राइवेट शिक्षक ने बच्ची को अकेला पाकर उसके साथ छेड़खानी की। बच्ची के चिल्लाने पर शिक्षक वहां से भाग निकला।

पिता की तहरीर पर आरोपित शिक्षक के विरुद्ध पुलिस एससी-एसटी एक्ट व पाक्सो एक्ट की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया है। पुलिस ने आरोपित शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है।

जालौन थाना क्षेत्र के ग्राम खनुआ निवासी 47 वर्षीय रमेश चंद्र निरंजन कोंच के एक मुहल्ले में परिवार सहित रहता है। वह दूसरों के घर पर जाकर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम करता है।

वह बीते काफी दिनों से सीएचसी के एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के आवास पर उसकी सात व नौ वर्षीय दो पुत्रियों को ट्यूशन पढ़ा रहा था। रविवार को भी वह ट्यूशन पढ़ाने के लिए कर्मचारी के घर पर गया था।