Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    जालौन में ट्रैक्टर से गिरे युवक के सिर से गुजर गया पहिया, मौके पर हो गई मौत

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 04:47 PM (IST)

    जालौन के कोंच में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहाँ ट्रैक्टर से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। गोदाम से खाद्यान्न लेकर जा रहा ट्रैक्टर भिटारा रोड पर गड्ढे में ...और पढ़ें

    Hero Image

    जागरण संवाददाता, जालौन। गोदाम से कोटेदार का खाद्यान्न ट्रैक्टर ट्राली में भरकर कोंच से ग्राम भरसूड़ा व छिरावली के लिए निकला। रविवार की दोपहर 1 बजे के आसपास जैसे ही ट्रैक्टर भिटारा रोड के आगे पहुंचा तो सड़क पर गड्ढा होने के कारण झटका लगने से चालक के बगल में बैठा युवक सीधे पिछले पहिया के आगे जा गिरा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जब तक चालक कुछ समझ पाता तब तक ट्रैक्टर व ट्राली दोनों के पहिया युवक के सिर से निकल गए। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। मृतक खाद्यान्न की बोरियां कोटे पर उतारने वाला मजदूर है। ट्रैक्टर पूर्व ब्लाक प्रमुख का है, सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने घटनास्थल पर जांच की शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।

    कोंच के नया पटेल नगर निवासी 30 वर्षीय शिवकुमार पुत्र स्व. लल्लूराम ट्रैक्टर चालक साहिल उर्फ पप्पू के साथ खाद्यान्न की बोरियां गोदाम से कोटेदार के यहां उतारने का काम करता था। जनवरी माह का खाद्यान्न कोटेदारों के यहां पहुंचाया जा रहा है। रविवार की सुबह गोदाम से ट्रैक्टर ट्राली में खाद्यान्न की बोरियां लोड हुईं और चालक ट्रैक्टर लेकर ग्राम भरसूड़ा व छिरावली के लिए निकला।

    बगल में ही शिवकुमार भी चालक के साथ बैठक गया। जैसे ही ट्रैक्टर ग्राम भिटारा के पास मोड़ पर पहुंचा तो सड़क के गड्ढे में ट्रैक्टर का पहिया चला गया जिससे लगे झटके के कारण चालक के बगल में बैठा शिवकुमार नीचे जा गिरा।

    चालक कुछ समझ पाता उसके पहले ही शिवकुमार के सिर से ट्रैक्टर का पिछला व ट्राली का पहिया निकल गया। जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। ट्रैक्टर पूर्व ब्लाक प्रमुख कोंच ऐंद्र कुमार का था। हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर छोड़कर भाग निकला।

    सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा भरा और स्वजन को सूचना दी। पत्नी रमा अहिरवार और तीन पुत्र 13 वर्षीय आदर्श, 9 वर्षीय आर्यन व 6 वर्षीय अर्पित का रो-रोकर बुरा हाल है। थाना प्रभारी पंकज पांडेय ने बताया कि शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।मृतक के पत्नी ने तहरीर दे दी जांच कर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।