Facebook पर सहायक अध्यापक ने BSA को कह दी ऐसी बात, तुरंत कर दिए गए निलंबित

जागरण संवाददाता, जालौन। डकोर विकासखंड के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय मलूपुरा में तैनात सहायक अध्यापक ने इंटरनेट मीडिया पर बीईओ जालौन को चोर लिखा और यह फेसबुक पेज पर प्रसारित कर दिया।

मामले का संज्ञान आते ही बीएसए ने जांच कराई और अध्यापक को निलंबित कर दिया।

डकोर ब्लाक के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय मलूपुरा में तैनात सहायक अध्यापक ज्ञानदीप कौशिक ने 19 सितंबर को अपने फेसबुक पेज पर बीईओ जालौन ज्ञान प्रकाश अवस्थी को चोर लिख दिया था।

इसके बाद अध्यापक की फेसबुक आइडी पर लोगों ने कमेंट करना शुरु किए तो यह पोस्ट पूरी तरह से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई थी। जिसके बाद इस मामले को बीईओ ने संज्ञान लिया और बीएसए को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया।