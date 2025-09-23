Facebook पर सहायक अध्यापक ने BSA को कह दी ऐसी बात, तुरंत कर दिए गए निलंबित
जालौन के डकोर विकासखंड के एक विद्यालय में सहायक अध्यापक ने बीईओ जालौन को सोशल मीडिया पर चोर लिखा जिसके बाद बीएसए ने जांच कराकर अध्यापक को निलंबित कर दिया। अध्यापक ज्ञानदीप कौशिक ने फेसबुक पर बीईओ ज्ञान प्रकाश अवस्थी के खिलाफ टिप्पणी की थी। बीएसए चंद्रप्रकाश ने इसे सरकारी सेवा नियमावली का उल्लंघन माना है। बीईओ के अनुसार अध्यापक पहले भी शराब पीकर आता था।
जागरण संवाददाता, जालौन। डकोर विकासखंड के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय मलूपुरा में तैनात सहायक अध्यापक ने इंटरनेट मीडिया पर बीईओ जालौन को चोर लिखा और यह फेसबुक पेज पर प्रसारित कर दिया।
मामले का संज्ञान आते ही बीएसए ने जांच कराई और अध्यापक को निलंबित कर दिया।
डकोर ब्लाक के कंपोजिट उच्च प्राथमिक विद्यालय मलूपुरा में तैनात सहायक अध्यापक ज्ञानदीप कौशिक ने 19 सितंबर को अपने फेसबुक पेज पर बीईओ जालौन ज्ञान प्रकाश अवस्थी को चोर लिख दिया था।
इसके बाद अध्यापक की फेसबुक आइडी पर लोगों ने कमेंट करना शुरु किए तो यह पोस्ट पूरी तरह से इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गई थी। जिसके बाद इस मामले को बीईओ ने संज्ञान लिया और बीएसए को पूरी घटनाक्रम से अवगत कराया।
बीएसए चंद्रप्रकाश के निर्देश पर जब फेसबुक पेज की जांच कराई गई तो मामला सही पाया गया। जिसको सरकारी सेवा नियमावली का घोर उल्लंघन माना गया। इस तरह की टिप्पणी इंटरनेट मीडिया पर करने से विभाग की शाख भी धूमिल हुई है।
बीएसए ने सोमवार की शाम को सहायक अध्यापक ज्ञानदीप कौशिक को निलंबित कर दिया है। साथ ही पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच के लिए बीईओ मुख्यालय ब्रजू भारती को नामित किया है जिससे कि अध्यापक पर शासनादेश के अनुसार और कड़ी कार्रवाई की जा सके।
बीईओ ज्ञान प्रकाश अवस्थी ने कहा कि अध्यापक का पहले कई बार विद्यालय न आने पर वेतन काटा गया था और वह आए दिन शराब पीकर आता था। इसी खुन्नस में उसने टिप्पणी की है।
बीएसए चंद्रप्रकाश ने बताया कि जालौन बीईओ ज्ञान प्रकाश अवस्थी को फेसबुक पर अध्यापक ने चोर लिखा था। जब अध्यापक से इस संबंध में किसी तरह की शिकायत को लेकर साक्ष्य मांगे वह नहीं दे सका। फिलहाल उसे निलंबित कर आगे की जांच की जा रही है।
