जालौन में राइफल साफ करते समय चली गोली, आंख के आर-पार हुई; सहायक अध्यापक की मौत
जालौन में राइफल साफ करते समय गोली चलने से सहायक अध्यापक अनिरुद्ध पाल की मौत हो गई। 55 वर्षीय अध्यापक अपने घर पर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए राइफल साफ कर र ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालौन। कारतूस लगी 315 बोर राइफल की सफाई करते समय चली गोली से सहायक अध्यापक की खोपड़ी उड़ गई। वह श्री केपीएस जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर रहे।
राइफल में कारतूस लगा होने के बाद भी अध्यापक अनिरुद्ध पाल उसकी नाल देखने लगे तभी ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई। गोली आंख के बगल से धंसी और सिर को चीरते हुए पीछे निकल गई। गोली की आवाज सुन पत्नी मौके पर पहुंची तो पति को खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़ा देख उसकी चीख निकल गई।
घटना के बाद पुत्र मौके पर पहुंचा तो पुलिस को सूचना कर पिता को इलाज के लिए मेडिकल कालेज ले गया वहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना सोमवार सुबह 11 बजे के आसपास की है। मृतक पुत्र ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक सहित तीन लोगों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है।
मृतक अध्यापक ग्राम प्रधान व जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ चुका है जिसमें उसे जीत नहीं मिली। पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने कहा कि राइफल साफ करते समय गोली लगने से मौत हुई है। प्रधानाध्यापक बृजेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि मृतक सहायक अध्यापक का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है।
माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा निवासी 55 वर्षीय अनिरुद्ध पाल 2010 में श्री केपीएस जूनियर हाईस्कूल (एडिड) में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुए थे। विद्यालय का अवकाश होने के कारण वह सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास अपने कमरे में गए और राइफल की नाल साफ करने लगे।
उन्हें लाइसेंस को रिनूवल कराने जाना था इस कारण सफाई कर रहे थे। राइफल में कारतूस भी लगा था। सफाई करने के बाद वह आंख लगाकर नाल देखने लगे इसी दौरान ट्रिगर दब जाने से गोली चल गई। गोली सीधे आंख के बगल से सिर को चीरते हुए बाहर निकल गई।
गोली चलने की आवाज सुन पत्नी रमन देवी तुरंत मौके पर पहुंचीं तो देखा तो पति खून से लथपथ हालत में जमीन पर पड़े थे। इस पर वह चिल्लाई तो आसपास के लोग व पुत्र कमलेंद्र भी मौके पर पहुंच गया। कमलेंद्र तुरंत पिता को निजी वाहन से इलाज के लिए मेडिकल कालेज लेकर पहुंचा जहां पर डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
सूचना के बाद सीओ अम्बुज यादव व कोतवाली प्रभारी बिकेश बाबू मौके पर पहुंचे और फोरेंसिक टीम के साथ जांच की। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बड़े पुत्र कमलेंद्र सिंह ने कहा कि पिता को विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र सिंह सेंगर, लिपिक पदम बाबू व अध्यापक ध्रुवेंद्र सिंह परेशान करते थे।
इस कारण उन्होंने गोली मारकर खुदकुशी की है। विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र सिंह सेंगर ने कहा कि मृतक अध्यापक का कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है और वेतन भी बराबर जा रही थी।
पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने कहा कि राइफल की नाल साफ करते समय गोली चलने से अध्यापक की मौत हुई है। इसकी पुष्टि मृतक के पत्नी ने की है। अगर शिकायती पत्र मिलता है तो जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी। साथ की सीन भी रीक्रिएट कराया जाएगा जिससे कोई बेगुनाह पर कार्रवाई न हो सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।