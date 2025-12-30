जालौन में शिक्षक की मौत मामले में कार्रवाई, प्रधानाध्यापक, लिपिक और अध्यापक पर FIR

जागरण संवाददाता, जालौन। सोमवार की सुबह लाइसेंसी राइफल की नाल साफ करते समय ट्रिगर दबने से चली गोली से शिक्षक का सिर लगी तो वह घायल हो गए। स्वजन उन्हें घायल हालत में मेडिकल ले गए जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

शिक्षक श्री केपीएस जूनियर हाईस्कूल के सहायक अध्यापक के पद पर रहे। मृतक के पुत्र बृजेंद्र प्रताप सिंह ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक, लिपिक व अध्यापक के उत्पीड़न से परेशान होकर खुदकुशी करने की शिकायत की तो पुलिस ने तीनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया।

पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने कहा कि शिकायती पत्र पर मामला दर्ज हुआ है। जांच कर आगे की सही कार्रवाई की जाएगी। माधौगढ़ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम गोपालपुरा निवासी 55 वर्षीय अनिरुद्ध पाल 2010 में श्री केपीएस जूनियर हाईस्कूल (एडिड) में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात हुए थे। उन्हें अपनी राइफल के लाइसेंस को रिन्यूअल कराना थाना था इस कारण सोमवार की सुबह 11 बजे के आसपास कमरे में उसे साफ करने लगे।

राइफल में कारतूस लगा था तो नाल साफ करते समय चली गोली से उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने शव का पंचनामा भर पोस्टमार्टम कराया था। साथ ही सोमवार को बड़े पुत्र कमलेंद्र सिंह ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक बृजेंद्र सिंह सेंगर, लिपिक पदम बाबू व अध्यापक ध्रुवेंद्र सिंह पर उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था।

मंगलवार को दूसरे पुत्र बृजेंद्र प्रताप सिंह ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि प्रधानाध्यापक, लिपिक व अध्यापक उनके पिता का लगातार उत्पीड़न कर रहे थे। वेतन भत्ता निकालने में रुपये की मांग करने और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया तो पिता ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली।

पुलिस ने जान देने के लिए दुष्प्रेरित व उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। कोतवाली प्रभारी बिकेश बाबू का कहना है कि मुकदमा दर्ज कर लिया गया है जांच कर कार्रवाई की जा रही है।