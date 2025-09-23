यूपी के इस जिले में 6 करोड़ की लागत से 14 मीटर चौड़ी होगी ये सड़क, जाम से मिलेगी निजात
UP Roads | जालौन के मार्कंडेश्वर तिराहे से पंचानन चौराहे तक के दो किलोमीटर लंबे मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण के लिए छह करोड़ रुपये की धनराशि शासन से मांगी है। यह मार्ग नगर का सबसे व्यस्ततम मार्ग है जहाँ अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है। धनराशि मिलते ही चौड़ीकरण का कार्य शुरू होगा।
जागरण संवाददाता, जालौन। नगर के मार्कंडेश्वर तिराहे से पंचानन चौराहे तक का मार्ग 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण ने शासन से छह करोड़ की धनराशि मांगी है। धनराशि मिलते ही मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
नगर के मार्कंडेश्वर तिराहा सड़क पंचानन चौराहे तक दो किमी तक का मार्ग सबसे व्यस्ततम मार्ग में है। यह मार्ग नगर की सीमा के अंदर रिहायशी आबादी के बीच है। इस मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। हर समय इस मार्ग पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है जिससे जाम की स्थिति आए दिन बनती रहती है।
लोक निर्माण विभाग ने अब इस मार्ग को चौड़ा करने की सूची है हालांकि यह मार्ग नगर पालिका की सीमा के तहत आता है लेकिन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण मार्ग के चौड़ीकरण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया है।
दो किमी तक इस मार्ग के टुकड़े को चौड़ा करने और उसके निर्माण के लिए छह करोड़ का खर्चा आएगा। लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता एसके गौतम ने बताया कि छह करोड़ मार्कंडेश्वर से पंचानन तक दो किमी मार्ग निर्माण और चौड़ीकरण के लिए छह करोड़ रुपये का डीपीआर बनाकर शासन को भेजा गया है। इस धनराशि में जल निगम विद्युत विभाग द्वारा किया जाने वाला कार्य भी शामिल है। मार्ग को 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा अभी इस मार्ग की चौड़ाई 10 मीटर है।
