यूपी के इस जिले में 6 करोड़ की लागत से 14 मीटर चौड़ी होगी ये सड़क, जाम से मिलेगी निजात

जागरण संवाददाता, जालौन। नगर के मार्कंडेश्वर तिराहे से पंचानन चौराहे तक का मार्ग 14 मीटर चौड़ा किया जाएगा। इसके निर्माण के लिए लोक निर्माण ने शासन से छह करोड़ की धनराशि मांगी है। धनराशि मिलते ही मार्ग चौड़ीकरण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

नगर के मार्कंडेश्वर तिराहा सड़क पंचानन चौराहे तक दो किमी तक का मार्ग सबसे व्यस्ततम मार्ग में है। यह मार्ग नगर की सीमा के अंदर रिहायशी आबादी के बीच है। इस मार्ग के दोनों ओर व्यवसायिक प्रतिष्ठान भी हैं। हर समय इस मार्ग पर वाहनों का आना जाना लगा रहता है जिससे जाम की स्थिति आए दिन बनती रहती है।

लोक निर्माण विभाग ने अब इस मार्ग को चौड़ा करने की सूची है हालांकि यह मार्ग नगर पालिका की सीमा के तहत आता है लेकिन पर्याप्त बजट उपलब्ध न होने के कारण मार्ग के चौड़ीकरण का जिम्मा लोक निर्माण विभाग को दिया गया है।