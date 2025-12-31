प्रसूताओं से रुपये ऐंठने पर दो नर्सों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज, निरीक्षण के दौरान ने जिलाधिकारी को मिली थी शिकायत
जालौन के जिला महिला अस्पताल में प्रसूताओं से अवैध रूप से पैसे वसूलने के आरोप में दो संविदा नर्सों अरुणा भारती और कल्पना सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालौन। अवैध रूप से रुपये वसूलने की प्रसूताओं द्वारा जिलाधिकारी से शिकायत के बाद बड़ी कार्रवाई की गई है। इस मामले में मंगलवार की शाम जिला महिला अस्पताल में संविदा पर तैनात दो नर्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है।
मालूम हो कि 27 दिसंबर को को जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय जिला महिला अस्पताल में बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाने के लिए गए थे। इस दौरान उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण भी किया था। जिलाधिकारी ने वार्ड में भर्ती महिलाओं से स्वास्थ्य सुविधा के बारे में जब पूछताछ की तो दो प्रसूताओं ने शिकायत की थी कि उनसे रात में स्टाफ ने रुपये लिए थे।
इसके बाद जिलाधिकारी ने सीएमएस डॉ. संजीव प्रभाकर से इस मामले में जांच करवाकर कार्रवाई करने और प्रसूताओं के रुपये वापस दिलाने के निर्देश दिए थे।
इस पर जांच की गई तो संविदा पर तैनात स्टाफ नर्स अरुणा भारती और कल्पना सिंह का नाम सामने आया था, जिसके बाद प्रसूताओं के रुपये वापस करा दिए गए।
दोनों नर्सों को लेबर रूम से हटाने के साथ ही जांच शुरू कर दी गई थी। उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया था। जांच पूरी होने के बाद इस मामले में प्रभारी सीएमएस डॉ. संजीव प्रभाकर ने दोनों नर्सों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोतवाली में तहरीर दी।
कोतवाली इंस्पेक्टर हरिशंकर चंद ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
प्रसूताओं से रुपये मांगने के मामले में जांच पूरी होने के बाद रिपोर्ट भेजी गई थी। जिसके आधार पर प्रभारी सीएमओ डॉ. डीके भिटौरिया ने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे। जिसके बाद कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों नर्सों की संविदा भी समाप्त की जाएगी।
-डॉ. संजीव प्रभाकर, प्रभारी सीएमएस जिला महिला अस्पताल
