    टोल कर्मी अंचला व हेमलता बनीं एक दिन की एआरटीओ और परियोजना निदेशक

    By Jagran News Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Sat, 27 Sep 2025 07:06 PM (IST)

    जालौन के आटा टोल प्लाजा पर वाहन चालकों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए प्रेरित किया गया और बिना हेलमेट व सीट बेल्ट वालों को फूल देकर जागरूक किया गया। शिविर में चालकों के स्वास्थ्य और मधुमेह की जांच की गई जिसमें कुछ लोगों में शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ पाया गया।

    जागरण संवाददाता, जालौन। आटा टोल प्लाजा पर चालकों, परिचालकों के स्वास्थ्य एवं मधुमेह परीक्षण की जांच हेतु शुक्रवार को शिविर लगाया गया। जिसमें 49 चालकों, परिचालकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मिशन शक्ति के तहत जागरूकता अभियान भी चलाया गया। इसमें टोल कर्मी अंचला यादव को एक दिन का प्रतीकात्मक एआरटीओ और हेमलता रायकवार को टोल का परियोजना निदेशक बनाया गया। दोनों महिलाओं ने टोल का निरीक्षण किया व सुझाव दिए।

    अंचला यादव व हेमलता रायकवार द्वारा अधिकारियों की उपस्थिति में बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों व बिना सीट बेल्ट के चार पहिया वाहन का संचालन करने वाले वाहन स्वामियों को फूल देकर हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग किये जाने हेतु प्रेरित किया गया।

    जो भी मौके पर हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग किये हुए वाहन संचालन करते हुए मिले उन्हें धन्यवाद दिया गया। उपस्थित समस्त चालकों, परिचालकों के स्वास्थ्य एवं मधुमेह की जांच चिकित्साधिकारी डा. अशोक कुमार, एलटी अभिषेक प्रनामी द्वारा की गई।

    चार चालकों, परिचालकों की शुगर बढ़ी मिली जबकि चार का ही ब्लड प्रेशर बढ़ा पाया गया। उनको चिकित्सकीय परामर्श दिया गया।

    इस दौरान एआरटीओ (प्रवर्तन) राजेश कुमार, यातायात प्रभारी वीरबहादुर सिंह, परियोजना निदेशक उत्तम सिंह, अंकेश श्रीवास्तव, इरफान अहमद, मंगलेश शर्मा, वेद प्रकाश तिवारी, मंगल सिंह, दिनेश प्रताप सिंह, अंकित कुमार, अरविंद मिश्रा, हर्ष, महावीर तरसौलिया आदि मौजूद रहे।