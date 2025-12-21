Language
    जालौन में शराब के नशे में खूनी वारदात,  गालियां दी तो तैश में आकर किसान की गर्दन पर कुल्हाड़ी से 5 प्रहार कर मार डाला

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 04:41 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जालौन में एक खूनी वारदात सामने आई है। शराब के नशे में गाली गलौज के बाद एक किसान की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। आरोपी ने तैश म ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, रामपुरा(जालौन)। जालौन में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। एक किसान ने दूसरे किसान के गर्दन पर कुल्हाड़ी से पांच बार प्रहार करके मार डाला। वारदात की वजह नशे में गालियां देना बताया जा रहा है। आरोपित किसान को गिरफ्तार कर लिया गया है। 

    आारोपित ने ये कहा

    हम दोनों खेत के पास चकरोड किनारे बैठकर शराब पी रहे थे। दोनों ने शराब पी तो नशा हो गया। इस पर किसान मां-बहन की गालियां लेने लगा, मैंने मना किया तो उसने कुल्हाड़ी उठा ली। इस पर गुस्से में आकर किसान से कुल्हाड़ी छीनी और उसके गर्दन पर 5 प्रहार किए। उसकी जब मौत हो गई तो पास के खेत में कुल्हाड़ी फेंककर गांव भाग गया था। यह कबूलनामा किसान की हत्या के आरोपित अखिलेश ने किया। उसने शुक्रवार की रात को ग्राम छौंना निवासी किसान की हत्या कर दी थी और पास के खेत में कुल्हाड़ी फेंक कर भाग गया था, जिसे पुलिस ने कुनियापुरा मार्ग नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

     

    ये है पूरा मामला


    ग्राम छौना निवासी 52 वर्षीय किसान वीरेंद्र दोहरे पत्नी गुड्डी देवी के साथ शुक्रवार की दोपहर अपने खेतों में गेहूं की फसल में यूरिया खाद का छिड़काव करने गया था। खेत पर ही अखिलेश पुत्र रामभजन दोहरे पहुंच गया था जो शराब के नशे में था। शाम करीब 6:30 बजे वीरेंद्र दोहरे की पत्नी घर चली आई थी। रात 11 बजे वीरेंद्र घर नहीं पहुंचा तो पत्नी परिवार के लोग खेत पर पहुंचे थे जहां किसान शव खून से लथपथ हालत में पड़ा था। किसान की पत्नी गुड्डी देवी ने अखिलेश पर हत्या करने का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस की टीमें आरोपित की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दे रही थीं।

     

    दो टीमों ने दी थी दबिश

    शनिवार की रात को हत्यारोपित अखिलेश को कुनियापुरा मार्ग नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर खेत से कुल्हाड़ी भी बरामद कर ली है। उसने पुलिस को बताया था कि नशे में किसान गालियां दे रहा था तो उसकी गर्दन पर कुल्हा़ड़ी से 5 प्रहार करके हत्या कर दी थी। घटना के बाद पुलिस अधीक्षक डा. दुर्गेश कुमार ने मौके पर जांच की थी। थाना प्रभारी रजत सिंह ने हत्यारोपित को जेल भेज दिया है। सीओ अम्बुज यादव ने बताया कि पुलिस की दो टीमें आरोपित की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही थीं।