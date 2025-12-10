Language
    चोरी की घटनाओं के बाद जालौन मेडिकल कॉलेज प्रशासन सख्त...बढ़ेंगे चेकपोस्ट, रात में बाहरी लोगों के प्रवेश पर लगेगी रोक

    By Mahesh Prajapati Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 03:30 PM (IST)

    जालौन मेडिकल कॉलेज में चोरी की घटनाओं के बाद प्रशासन सख्त हो गया है। कॉलेज परिसर में सुरक्षा बढ़ाने के लिए चेकपोस्ट बढ़ाए जाएंगे। रात के समय बाहरी लोग ...और पढ़ें

    मेडिकल कालेज परिसर में बने आवास। 

    जागरण संवाददाता, जालौन। राजकीय मेडिकल कॉलेज में नर्सिंग ऑफिसरों के घर चोरी के मामले के बाद कॉलेज प्रशासन ने अब सुरक्षा बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके तहत चेकपोस्ट बढ़ाए जाएंगे। रात में बाहर से आने वाले लोगों को यहीं पर रोका जाएगा।

    इसके साथ ही परिसर में सीसीटीवी कैमरों को भी बढ़ाया जाएगा। प्राचार्य ने सोमवार को मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों, कर्मियों, नर्सिंग ऑफिसरों के साथ बैठक कर सुरक्षा को लेकर विचार-विमर्श भी किया। इस दौरान विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। आवासीय समितियों को भी सक्रिय करने पर बात हुई।

    राजकीय मेडिकल कॉलेज में जिस तरह से चोरी की वारदात हुई उससे यह बात तो साफ है कि इसमें परिसर और वहां कर्मचारियों को अच्छे ढंग से जानने वाला कोई न कोई जरूर शामिल रहा होगा। सीसीटीवी फुटेज में जिस तरह से वे आराम से जाते दिख रहे हैं उससे पता चलता है कि वह परिसर के चप्पे-चप्पे से वाकिफ थे।

    यही कारण था उन्हें खोजने में वक्त नहीं लगा। वह यह भी जानते थे कि कौन-कौन अपने घर पर नहीं है। मामले को लेकर मेडिकल कॉलेज प्रशासन अब सक्रिय नजर आ रहा है। प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने इस मसले को लेकर सोमवार को संबंधित कर्मियों के साथ बैठक की।

    इस दौरान ऐसी वारदातों को रोकने के लिए चर्चा की गई। दैनिक जागरण द्वारा उठाए गए आवासीय समिति के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। कहा गया कि अगर आवासीय समितियां सक्रिय हो जाएं और सही ढंग से काम करें तो ऐसी वारदातों पर अंकुश लग सकता है।

    इससे आने-जाने वाले लोगों के बारे में मालूमात होगी और अवांछित लोग आवासों में नहीं पहुंच सकेंगे। जिन लोगों के यहां घरेलू काम के लिए लोग लगे हैं, उनका पुलिस से सत्यापन करवाने को कहा गया।

    प्राचार्य डॉ. अरविंद त्रिवेदी ने इस संबंध में बताया कि तय किया गया परिसर में चेकपोस्ट बढ़ाए जाएंगे। यहां पर रात में आने वाले लोगों को रोका जाएगा।

    विभिन्न सामान या खान-पान की वस्तुओं को लाने वाले लोगों को यहीं पर रोका जाएगा। जिसने मंगाया होगा उसे स्वयं वहां पहुंचकर लेना होगा। इसके साथ ही आने वाली गाड़ियों के नंबर भी नोट किए जाएंगे। कुछ सीसी कैमरे भी बढ़ाए जाएंगे।

