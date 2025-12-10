जालौन में ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरी, इलाज के दौरान तोड़ा दम
उत्तर प्रदेश के जालौन में ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिर गई। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर् ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, जागरण जालौन। पत्नी का उपचार कराने के लिए अस्पताल ले जा रहे बाइक सवार को ई-रिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई।
राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
एट थाना क्षेत्र के ग्राम जमरोही कला निवासी फूलसिंह अपनी पत्नी 50 वर्षीय लल्ला बेटी को बाइक पर बैठाकर नगर स्थित अस्पताल में पेट दर्द का उपचार कराने के लिए ले जा रहा था।
जब उसकी बाइक ग्राम कोंच पहाड़गांव मार्ग पर स्थित ग्राम नरी के पास पहुंची तो इसी दौरान पीछे से तेज गति से आ रहे ई-रिक्शा ने टक्कर मार दी जिससे बाइक पर सवार महिला सड़क पर गिरी और गंभीर रूप से घायल हो गई।
जिसे राहगीरों ने सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कैलिया थानाध्यक्ष अवनीश कुमार ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।
यह भी पढ़ें- Auraiya: 'वेस्ट टू वंडर' पार्क से बदल रहा बीहड़ का नजारा, कचरे से बनाए जा रहे सात अजूबे
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।