जालौन में ई-रिक्शा की टक्कर से बाइक पर पीछे बैठी महिला सड़क पर गिरी, इलाज के दौरान तोड़ा दम

संवाद सहयोगी, जागरण जालौन। पत्नी का उपचार कराने के लिए अस्पताल ले जा रहे बाइक सवार को ई-रिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी। जिससे बाइक पर सवार महिला सड़क पर गिरकर घायल हो गई।

राहगीरों ने मौके पर पहुंचकर उसे इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

एट थाना क्षेत्र के ग्राम जमरोही कला निवासी फूलसिंह अपनी पत्नी 50 वर्षीय लल्ला बेटी को बाइक पर बैठाकर नगर स्थित अस्पताल में पेट दर्द का उपचार कराने के लिए ले जा रहा था।