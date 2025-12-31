Language
    कोहरे ने सुस्त की ट्रेनों की चाल, तीन घंटे रहीं विलंबित; झांसी में ट्रैक मरम्मत की वजह से एक ट्रेन रही निरस्त

    By Atul Tripathi Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:26 PM (IST)

    जागरण संवाददाता, जालौन। कोहरे की वजह से मंगलवार को एक दर्जन से अधिक ट्रेनें निर्धारित समय से काफी विलंब से चलीं। कई ट्रेनें तीन घंटे से अधिक की देरी से चलीं। झांसी में ट्रैक मरम्मत के काम के चलते एक ट्रेन निरस्त रही जबकि तीन ट्रेनों को बदले हुए मार्ग से संचालित किया गया। ट्रेनों की देरी से आने के कारण यात्रियों को कड़ाके की ठंड में उनका इंतजार करना पड़ा।

    मंगलवार को बरौनी से ग्वालियर जाने वाली ट्रेन नंबर 04138 क्लोन छपरा मेल निरस्त रही। इसके अलावा ग्वालियर से बरौनी, बरौनी से ग्वालियर ट्रेन संख्या 11123-24 छपरा मेल, कटिहार से मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 09190 उरई के रास्ते न आकर बदले हुए मार्ग चुनार होती हुई बीना के रास्ते संचालित की गई।

    उधर, झांसी से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस करीब तीन घंटे की देरी से आई। आजमगढ़ से मुंबई जाने वाली संत कबीर नगर एक्सप्रेस पौने तीन घंटे की देरी से पहुंची। तिरुवनंतपुरम से गोरखपुर जाने वाली 12512 राप्तीसागर एक्सप्रेस दो घंटे की देरी से आई।

    झांसी से लखनऊ जाने वाली मेमू पैसेंजर ट्रेन अपनी समय से तीन घंटे की देरी से आई। मुंबई से सीतापुर जाने वाली ट्रेन संख्या 12107 एक घंटा नौ मिनट देरी से पहुंची। पनवेल से गोरखपुर जाने वाली पनवेल एक्सप्रेस एक घंटा 15 मिनट देरी से आई। सुल्तानपुर से मुंबई जाने वाली 12144 सुल्तानपुर एक्सप्रेस एक घंटा 41 मिनट देरी से आई।

    गोरखपुर से मुंबई जाने वाली कुशीनगर एक्सप्रेस भी एक घंटा 18 मिनट विलंबित रही। मुंबई से लखनऊ जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस दो घंटे 37 मिनट देरी से आई। दरभंगा से अहमदाबाद जाने वाली साबरमती एक्सप्रेस एक घंटा 23 मिनट देरी से आई।

    इंदौर से पटना की ओर जाने वाली इंदौर पटना एक्सप्रेस एक घंटा 10 मिनट देरी से यहां पहुंची। लखनऊ से मुंबई जाने वाली पुष्पक एक्सप्रेस एक घंटा 5 मिनट देरी से आई। गोरखपुर से मुंबई जाने वाली अंत्योदय एक्सप्रेस अपने समय से एक घंटा 16 मिनट देरी से आई।

    बनारस से इंदौर जाने वाली ट्रेन संख्या 20413 महाकाल एक्सप्रेस चार घंटे नौ मिनट की देरी से आने की संभावना है। ट्रेनों के देरी से चलने के कारण यात्रियों को कई घंटे स्टेशन पर गुजारने पड़ रहे हैं। प्लेटफार्म और साधारण वेटिंग रूम में सर्दी से बचाव के कोई इंतजाम भी नहीं है।

    यात्रियों करुणेश, मीना ने कहा कि आज तो बहुत ज्यादा सर्दी है। ट्रेन काफी विलंब से आने वाली है। ऐसे में काफी दिक्कत हो रही है।

    झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह का कहना है कि कोहरे से निपटने के लिए सभी ट्रेनों में फाग डिवाइस लगा दी गई है। झांसी स्टेशन पर मरम्मत का काम अंतिम चरण में चल रहा है। समाप्त होते ही यात्रियों की परेशानी दूर हो जाएगी।