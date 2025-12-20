जालौन में किसान की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार कर हत्या, पति को खून से लथपथ देख पत्नी लगी चिल्लाने
उत्तर प्रदेश के जालौन में एक किसान की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी गई। घटना में किसान की गर्दन पर कुल्हाड़ी से प्रहार किया गया, जिससे उसकी मौके पर ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रामपुरा। ग्राम छौना निवासी किसान वीरेंद्र अपनी पत्नी के साथ खेत पर गेहूं की फसल में यूरिया छिड़काव करने गया। शाम को कोहरा होने पर उनके खेत पर गांव का ही एक युवक शराब के नशे में हाथ में कुल्हाड़ी लेकर पहुंचा। शाम को कोहरा होने पर किसान की पत्नी घर चली आई।
रात करीब 11 बजे तक जब किसान घर नहीं पहुंचा तो उसकी पत्नी पति को खेत पर देखने आई तो बगल के खेत में बनी झोपड़ी के पास चकरोड पर पति का खून से लथपथ हालत में शव पड़ा देख पत्नी चिल्लाई तो आसपास के किसान आ गए। किसान की गर्दन पर कई प्रहार दिखे जिससे उसकी हुई। सूचना के बाद सीओ अम्बुज यादव फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की। पत्नी की तहरीर पर गांव के ही अखिलेश के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर पुलिस उसकी तलाश कर रही है।
ग्राम छौना निवासी 52 वर्षीय किसान वीरेंद्र दोहरे पत्नी गुड्डी देवी के साथ शुक्रवार की दोपहर अपने खेतों में गेहूं की फसल में यूरिया खाद का छिड़काव करने गया था। शाम करीब पांच बजे गांव का ही निवासी अखिलेश पुत्र रामभजन दोहरे उनके खेत पर पहुंचा जो कि शराब के नशे में था। वह हाथ में एक कुल्हाड़ी भी लिए था। शाम करीब 6:30 बजे वीरेंद्र दोहरे की पत्नी घर चली आई।
इसके बाद रात करीब 11 बजे तक जब वीरेंद्र नहीं पहुंचा तो पत्नी वापस उसे खेत पर देखने गई तो पास में ही राधेश्याम के खेत पर चकरोड किनारे बनी झोपड़ी के पास वीरेंद्र शव का खून से लथपथ हालत में पड़ा था। उसकी गर्दन में कुल्हाड़ी से कई प्रहार किए गए थे। जिससे उसकी मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी गुड्डी देवी चिल्लाई तो आसपास के किसान मौके पर आ गए और पुलिस को सूचना दी।
वीरेंद्र की हत्या की सूचना पर रात में ही घने कोहरा होने पर ग्रामीणों की भीड़ खेत पर पहुंच गई। सीओ अम्बुज यादव व थाना प्रभारी रजत सिंह फोरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव का पंचनामा भरा। मृतक की पत्नी गुड्डी ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वह शाम को घर आ गई थी और उनके पति के पास अखिलेश ही उसके खेत पर कुल्हाड़ी लिए शराब के नशे में खड़ा था। उसी ने उनके पति की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की है।
पुलिस की दो टीमें तुरंत ही अखिलेश को खोजने के लिए उसके घर पहुंचीं लेकिन वह नहीं मिला। उसकी गिरफ्तारी के लिए टीमें दबिश दे रही हैं। मृतक के पांच पुत्र व एक पुत्री है और सभी की शादी हो चुकी है। सभी पुत्र रोजगार के लिए गुड़गांव में रहकर काम करते हैं। गांव में सिर्फ बुजुर्ग पति पत्नी रहते हैं। पुलिस ने पत्नी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है।
किसान की कुल्हाड़ी मारकर हत्या की गई है। उसके गर्दन पर कई प्रहार किए हैं। मृतक के पत्नी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जल्द ही आरोपित की गिरफ्तारी की जाएगी।
-अम्बुज यादव, सीओ माधौगढ़
