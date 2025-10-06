जालौन में सिलेंडर से गैस भरते समय बैटरी स्पार्किंग से कार में लगी आग, बुझाने में दो किशोर झुलसे

जालौन में रसोई गैस सिलेंडर से कार में गैस भरते समय बैटरी में स्पार्किंग होने से आग लग गई। आग बुझाने के प्रयास में दो किशोर झुलस गए। क्षेत्र में रसोई गैस सिलेंडर से वाहनों में गैस भरने का काम चोरी-छिपे हो रहा है। सोमवार दोपहर सींगपुरा गांव में यह हादसा हुआ जिसमें एक मारुति ईको कार पूरी तरह जल गई।

घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक प्रयोग धड़ल्ले से हो रहा है। चोरी से वाहनों में गैस की रिफिलिंग भी की जा रही है। सोमवार दोपहर सींगपुरा गांव निवासी देवेंद्र प्रजापति अपने घर के बाहर रसोई गैस सिलेंडर से अपनी मारूति ईको कार में गैस की रिफिलिंग कर रहे थे। गैस भरने वाला पंप बैटरी से संचालित था। बैटरी के तार का कनेक्शन ढीला होने से उसमें स्पार्किंग हो रही थी।

इसी दौरान गैस लीकेज होने से तेज आवाज के साथ पाइप में आग लगी फिर देखते ही देखते लपटों ने पूरी गाड़ी को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि रसोई गैस सिलेंडर और कार के गैस टैंक को समय रहते अलग कर लिया जिससे उसमें विस्फोट नहीं हुआ। आग बुझाने के प्रयास में देवेंद्र कुमार का 17 वर्षीय बेटा योगेश व 14 वर्षीय राम झुलस गया। तमाम प्रयासों के बाद आग पर काबू नहीं पाया जा सका जिसेस कार पूरी तरह से जल गई।