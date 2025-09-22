Language
    जालौन में रोडवेज बस ना रोकने पर चालक के वेतन से की 100 रुपये की कटौती

    By mahesh prajapati Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 05:51 PM (IST)

    जालौन में बस स्टैंड की कमी के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है। 31 अगस्त को एक यात्री की शिकायत पर बस न रोकने वाले चालक और परिचालक के वेतन से 100 रुपये की कटौती की गई है। परिवहन विभाग ने भविष्य में ऐसी गलती होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी है। बसें विभिन्न रूटों पर चलती हैं।

    रोडवेज बस न रोकने पर चालक के वेतन से की 100 रुपये की कटौती। जागरण

    संवाद सहयोगी, जालौन । नगर से निकलने वाली परिवहन निगम की बसों के रुकने का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। स्थान निर्धारित न होने के कारण बस चालक मनमर्जी से बस खड़ी करते हैं। बीती 31 अगस्त को रोकने का इशारा करने के बाद भी इटावा की ओर जाने वाली रोडवेज बस के न रुकने पर इसकी शिकायत आइजीआरएस पोर्टल पर की गई थी।

    जांच में शिकायत सही पाए जाने पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने बस के संविदा चालक और आउटसोर्सिंग पर तैनात परिचालक के वेतन से 100 रुपये की कटौती किए जाने के निर्देश दिए हैं व भविष्य में गलती करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग की उरई, बांदा, हमीरपुर, झांसी डिपो की बसें नगर से होकर निकलती हैं।

    यह बसें औरैया, दिल्ली, इटावा, मथुरा के अलावा बंगरा, रामपुरा, जगम्मनपुर, कुठौंदा, रेंढ़र आदि स्थानों के साथ कानपुर, झांसी, राठ, महोबा आदि स्थानों के लिए चलती हैं। नगर से प्रतिदिन परिवहन विभाग की कई बसों का संचालन होता है। इसके बाद भी नगर से निकलने वाली परिवहन निगम की बसों के रुकने का कोई स्थान निश्चित नहीं है। स्थान निश्चित न होने के कारण चालक अपनी मनमर्जी से बसों को रोकते हैं।

    मनमानी करने का आरोप

    बस चालक यदि मर्जी होती है तो रुक जाते हैं अन्यथा बसें फर्राटा भरते हुए निकल जाती हैं। नगर के अशफाक राइन ने 31 अगस्त को आइजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई थी कि इटावा की ओर जाने वाली रोडवेज बस को देवनगर चौराहे के पास हाथ देकर रुकवाने के बाद भी चालक ने बस नहीं रोकी। जिसकी जांच के बाद सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक उरई डिपो केके आर्य ने शिकायतकर्ता को लिखित रूप से अवगत कराया कि चालक परिचालकों को प्रत्येक स्टॉप पर रोकने के निर्देश दिए गए हैं।

    चालक परिचालक का यह पहला प्रकरण है इसलिए उन्हें सख्त चेतावनी दी गई है साथ ही उनके संविदा चालक और आउटसोर्स पर तैनात परिचालक के वेतन से 100 रुपये की कटौती किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। एआरएम ने चालक को चेतावनी दी कि अगर भविष्य में पुनः गलती की तो कठोर कार्रवाई की जाएगी।