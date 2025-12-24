जालौन में कोहरे के कारण रेलिंग से टकराकर रजवाहे में गिरी बाइक, एक युवक की दर्दनाक मौत
उत्तर प्रदेश के जालौन में कोहरे के कारण एक बाइक रेलिंग से टकराकर रजवाहे में गिर गई, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, जालौन। माधौगढ़ में मंगलवार की रात 9:30 बजे युवक गोहन से अपनी ससुराल कुंडऊ के लिए बाइक से निकला। कोहरा अधिक होने के कारण उसकी बाइक तरसौर रजवाहा पुल की रेलिंग से टकराकर लटक गई।
जिस कारण युवक रजवाहे में गिर गया। देर रात जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे खोजने निकले। रजवाहा में बाइक लटकी होने पर ससुरालियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोहन पुलिस ने देर रात 12 बजे के आसपास युवक को बंबा से खोजकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।
सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मच गई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी 32 वर्षीय रोहित पाठक पुत्र राजेश पाठक गांव में खेती का काम करता था। मंगलवार शाम वह घर से ससुराल के लिए निकला और गोहन कस्बा पहुंच गया।
रात करीब 9:30 बजे उसने अपने ससुर कुंडऊ निवासी अजय कुमार को फोन किया कि वह घर आ रहा है। रात करीब 11 बजे तक जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो ससुर अजय कुमार ने फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा।
इस पर ससुर अपने स्वजन के साथ रोहित को खोजने के लिए निकले तो तरसौर रजवाहे की रेलिंग पर रोहित की बाइक लटकी हुई थी। इस पर ससुर को पता चला कि रोहित कोहरा होने के कारण रजवाहे में गिर गया है। उन्होंने तुरंत ही गोहन थाना प्रभारी सतीश सिंह को सूचना दी।
यह भी पढ़ें- यूपी में कार सवारों ने पुलिस चेकिंग के दौरान बैरियर तोड़ते हुए पुलिसकर्मियों पर चढ़ा दी कार, CCTV में कैद हुई वारदात
पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और रोहित की खोजबीन शुरु कर दी। रात करीब 12 बजे रोहित रेलिंग से करीब 200 मीटर दूर रजबहा में झाड़ियों के बीच फंसा मिला। जिसे बाहर निकालकर तुरंत सीएचसी भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
रोहित की मौत की सूचना जैसे ही उसकी पत्नी कंचन व पुत्र छोटू का मिली तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गोहन थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि रजबहा में डूबने से युवक की मौत हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।