    जालौन में कोहरे के कारण रेलिंग से टकराकर रजवाहे में गिरी बाइक, एक युवक की दर्दनाक मौत

    By Sachin Sharma Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के जालौन में कोहरे के कारण एक बाइक रेलिंग से टकराकर रजवाहे में गिर गई, जिससे एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के ...और पढ़ें

    रोहित का फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जालौन। माधौगढ़ में मंगलवार की रात 9:30 बजे युवक गोहन से अपनी ससुराल कुंडऊ के लिए बाइक से निकला। कोहरा अधिक होने के कारण उसकी बाइक तरसौर रजवाहा पुल की रेलिंग से टकराकर लटक गई।

    जिस कारण युवक रजवाहे में गिर गया। देर रात जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे खोजने निकले। रजवाहा में बाइक लटकी होने पर ससुरालियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोहन पुलिस ने देर रात 12 बजे के आसपास युवक को बंबा से खोजकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

    सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मच गई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी 32 वर्षीय रोहित पाठक पुत्र राजेश पाठक गांव में खेती का काम करता था। मंगलवार शाम वह घर से ससुराल के लिए निकला और गोहन कस्बा पहुंच गया।

    रात करीब 9:30 बजे उसने अपने ससुर कुंडऊ निवासी अजय कुमार को फोन किया कि वह घर आ रहा है। रात करीब 11 बजे तक जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो ससुर अजय कुमार ने फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा।

    इस पर ससुर अपने स्वजन के साथ रोहित को खोजने के लिए निकले तो तरसौर रजवाहे की रेलिंग पर रोहित की बाइक लटकी हुई थी। इस पर ससुर को पता चला कि रोहित कोहरा होने के कारण रजवाहे में गिर गया है। उन्होंने तुरंत ही गोहन थाना प्रभारी सतीश सिंह को सूचना दी।

    पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और रोहित की खोजबीन शुरु कर दी। रात करीब 12 बजे रोहित रेलिंग से करीब 200 मीटर दूर रजबहा में झाड़ियों के बीच फंसा मिला। जिसे बाहर निकालकर तुरंत सीएचसी भेजा गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    रोहित की मौत की सूचना जैसे ही उसकी पत्नी कंचन व पुत्र छोटू का मिली तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। गोहन थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि रजबहा में डूबने से युवक की मौत हुई है।