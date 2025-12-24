जालौन में कोहरे के कारण रेलिंग से टकराकर रजवाहे में गिरी बाइक, एक युवक की दर्दनाक मौत

जागरण संवाददाता, जालौन। माधौगढ़ में मंगलवार की रात 9:30 बजे युवक गोहन से अपनी ससुराल कुंडऊ के लिए बाइक से निकला। कोहरा अधिक होने के कारण उसकी बाइक तरसौर रजवाहा पुल की रेलिंग से टकराकर लटक गई। जिस कारण युवक रजवाहे में गिर गया। देर रात जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे खोजने निकले। रजवाहा में बाइक लटकी होने पर ससुरालियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोहन पुलिस ने देर रात 12 बजे के आसपास युवक को बंबा से खोजकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मच गई। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी 32 वर्षीय रोहित पाठक पुत्र राजेश पाठक गांव में खेती का काम करता था। मंगलवार शाम वह घर से ससुराल के लिए निकला और गोहन कस्बा पहुंच गया।

रात करीब 9:30 बजे उसने अपने ससुर कुंडऊ निवासी अजय कुमार को फोन किया कि वह घर आ रहा है। रात करीब 11 बजे तक जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो ससुर अजय कुमार ने फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा।

इस पर ससुर अपने स्वजन के साथ रोहित को खोजने के लिए निकले तो तरसौर रजवाहे की रेलिंग पर रोहित की बाइक लटकी हुई थी। इस पर ससुर को पता चला कि रोहित कोहरा होने के कारण रजवाहे में गिर गया है। उन्होंने तुरंत ही गोहन थाना प्रभारी सतीश सिंह को सूचना दी।