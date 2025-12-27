जालौन में 15 फरवरी तक हर हाल में पूर्ण कराएं जल जीवन मिशन का कार्य- जल शक्ति मंत्री

जागरण संवाददाता, उरई। जल जीवन मिशन योजना का कार्य जिले में 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए जिससे कि कोई भी गांव, मजरा पेयजल की समस्या से न जूझे। परियोजना में सुस्ती को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, जल जीवन मिशन, नलकूप, नहर विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बैठक में नलकूप, जल जीवन मिशन, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, नदी पुनरुद्धार, चेक डैम एवं तालाबों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं।

जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रगति धीमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी एजेंसियों के पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंसियां तत्काल मैन पावर बढ़ाकर रोड रेस्टोरेशन, पाइपलाइन लीकेज मरम्मत तथा जल आपूर्ति से जुड़े समस्त लंबित कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीकेज से संबंधित शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।

जीवीपीआर एजेंसी को 15 फरवरी 2026 तक तथा बीजीसीसी एजेंसियों को जून 2026 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कार्यों में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।