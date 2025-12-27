Language
    जालौन में 15 फरवरी तक हर हाल में पूर्ण कराएं जल जीवन मिशन का कार्य- जल शक्ति मंत्री

    By Dhananjay Trivedi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:07 PM (IST)

    जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उरई, जालौन में जल जीवन मिशन का कार्य 15 फरवरी तक पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने परियोजना में सुस्ती पर नाराज ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, उरई। जल जीवन मिशन योजना का कार्य जिले में 15 फरवरी तक हर हाल में पूरा कर लिया जाए जिससे कि कोई भी गांव, मजरा पेयजल की समस्या से न जूझे।

    परियोजना में सुस्ती को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यह निर्देश जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में जल शक्ति विभाग, सिंचाई, लघु सिंचाई, जल जीवन मिशन, नलकूप, नहर विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक में दिए।

    बैठक में नलकूप, जल जीवन मिशन, सिंचाई परियोजनाएं, जल संरक्षण, नदी पुनरुद्धार, चेक डैम एवं तालाबों के संरक्षण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत समीक्षा करते हुए जल शक्ति मंत्री ने कहा कि सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा में पूर्ण किए जाएं।

    जमीनी स्तर पर आ रही समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान प्रगति धीमी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व कार्यदायी एजेंसियों के पदाधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई।

    उन्होंने निर्देश दिए कि एजेंसियां तत्काल मैन पावर बढ़ाकर रोड रेस्टोरेशन, पाइपलाइन लीकेज मरम्मत तथा जल आपूर्ति से जुड़े समस्त लंबित कार्यों में तेजी लाएं। उन्होंने स्पष्ट किया कि लीकेज से संबंधित शिकायतों का निस्तारण 48 घंटे के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाए।

    जीवीपीआर एजेंसी को 15 फरवरी 2026 तक तथा बीजीसीसी एजेंसियों को जून 2026 तक हर घर नल से जल पहुंचाने के निर्देश दिए गए। कार्यों में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों एवं एजेंसियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई।

    एडीएम नमामि गंगे नियमित रूप से कार्य की प्रगति का जायजा लें। सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने कहा कि नहरों का संचालन इस प्रकार किया जाए कि टेल तक समय से पानी पहुंचे।

    हाल ही में हुई नहर ओवरफ्लो की घटनाओं पर विभागीय अधिकारियों ने अवगत कराया कि लगातार वर्षा के कारण कुछ नहरों की सिल्ट सफाई नहीं हो पाई थी जिसके कारण कुछ स्थानों पर समस्या उत्पन्न हुई।

    उन्होंने बताया कि जनपद में लगभग तीन लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है। एक लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लघु सिंचाई का विस्तार हुआ है।

    इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डा. घनश्याम अनुरागी, सदर विधायक गौरीशंकर वर्मा, माधौगढ़ विधायक मूलचंद निरजन, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय, अपर जिलाधिकारी नमामि गंगे प्रेमचंद मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी राम अयोध्या प्रसाद सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।