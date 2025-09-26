उरई में कूलर गोदाम में लगी आग को शटर तोड़कर बुझाया, डेढ़ लाख का नुकसान
उरई के गांधी बाजार में कूलर के एक गोदाम में अज्ञात कारणों से आग लग गई। दुकानदारों ने गोदाम मालिक और फायर ब्रिगेड को सूचित किया। फायर कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम मालिक पंकज गुप्ता ने बताया कि आग से लगभग एक लाख रुपये का नुकसान हुआ है और आग लगने का कारण अज्ञात है।
जागरण संवाददाता, उरई । शहर के गांधी बाजार में शुक्रवार की सुबह अज्ञात कारणों से कूलर के गोदाम में आग लग गई। जब आसपास के दुकानदारों ने आग लगी देखी तो तुरंत गोदाम मालिक व फायर कर्मियों को सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे फायर कर्मियों ने एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
शहर के मोहल्ला तुलसी नगर निवासी पंकज गुप्ता का शहर के मुख्य मार्ग स्थित गांधी बाजार में एलआइसी बिल्डिंग के नीचे कूलर का गोदाम है। उसमें कूलर के साथ अन्य सामान भी रखा रहता था। शुक्रवार सुबह छह बजे के आसपास गोदाम के अंदर से धुआं निकलता देख आसपास घूम रहे कुछ लोगों ने तुरंत इसकी सूचना गोदाम मालिक को दी।
दुकान की शटर तोड़कर बुझाया
गोदाम मालिक तुरंत मौके पर पहुंचे तब तक फायर बिग्रेड की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई थी। ताला न खुलने से फायर कर्मियों ने दुकान की शटर तोड़ी उसके बाद अंदर आग बुझाई। जब तक आग बुझी दुकान में रखा करीब डेढ़ लाख रुपये का सामान जल कर राख हो चुका था।
पंकज गुप्ता ने बताया कि गोदाम में बिजली का कनेक्शन नहीं है जिस वजह से आग लगने की वजह का पता नहीं चला जबकि आग से तकरीबन एक लाख का नुकसान हुआ है।
