सर्दी आते ही कार में आने वाले चोरों की इस गांव में दहशत, रात में ले गए 20 भेड़

संवाद सूत्र, जागरण, सिरसा कलार(जालौन)। सर्दी के मौसम के चलते कार से जानवरों की चोरी करने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। सोमवार की रात ग्राम सिम्हारा में सड़क किनारे एक किसान के बाड़े में बंधी 20 भेड़ चोर किसी वाहन में लादकर ले गए। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है।

नियामतपुर चौकी के सिम्हारा निवासी चतुर सिंह पाल के पास खेती बहुत कम होने के कारण वह लगभग 25 भेड़ पाल कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। चतुर सिंह दिन में भेड़ चरा कर रात में घर के बगल में बाड़े में बांध दी थीं। सोमवार की देर रात चोरों ने सेंध लगाकर लगभग 20 भेड़ें चोरी कर लीं। गृहस्वामी को जानकारी हुई तो ग्राम प्रधान के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। बताया कि दो लाख का किसान को नुकसान हुआ है। चौकी इंचार्ज चेतराम कुमार का कहना है कि आसपास इलाके में रात के समय गश्त होती है। चोरी की सूचना मिली थी मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।