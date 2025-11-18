Language
    सर्दी आते ही कार में आने वाले चोरों की इस गांव में दहशत, रात में ले गए 20 भेड़

    By Mahesh Prajapati Edited By: Anurag Shukla
    Updated: Tue, 18 Nov 2025 03:51 PM (IST)

    सर्दी के मौसम में जालौन के सिरसा कलार क्षेत्र में भेड़ चोर सक्रिय हो गए हैं। सिम्हारा गाँव से चोर एक किसान की 20 भेड़ें चुरा ले गए, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। 

    संवाद सूत्र, जागरण, सिरसा कलार(जालौन)। सर्दी के मौसम के चलते कार से जानवरों की चोरी करने वाले फिर से सक्रिय हो गए हैं। सोमवार की रात ग्राम सिम्हारा में सड़क किनारे एक किसान के बाड़े में बंधी 20 भेड़ चोर किसी वाहन में लादकर ले गए। इस घटना से ग्रामीणों में दहशत है।

    नियामतपुर चौकी के सिम्हारा निवासी चतुर सिंह पाल के पास खेती बहुत कम होने के कारण वह लगभग 25 भेड़ पाल कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। चतुर सिंह दिन में भेड़ चरा कर रात में घर के बगल में बाड़े में बांध दी थीं। सोमवार की देर रात चोरों ने सेंध लगाकर लगभग 20 भेड़ें चोरी कर लीं। गृहस्वामी को जानकारी हुई तो ग्राम प्रधान के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई। बताया कि दो लाख का किसान को नुकसान हुआ है। चौकी इंचार्ज चेतराम कुमार का कहना है कि आसपास इलाके में रात के समय गश्त होती है। चोरी की सूचना मिली थी मामला दर्ज कर जांच की जाएगी।

     

    इधर, जुआ खेलते छह जुआरी गिरफ्तार, 12,320 रुपये बरामद

    हार जीत बाजी लगा रहे छह जुआरियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपितों के पास से मोबाइल फोन के साथ 12 हजार 320 रुपये बरामद हुए हैं। पकड़े गए जुआरियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। नगर में लगातार हार जीत का खेल चल रहा है। चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह को चेकिंग के दौरान सूचना मिली कि मुहल्ला मुरली मनोहर में तालाब के पास कुछ लोग हार-जीत की बाजी लगा रहे हैं। पुलिस ने छापामारी कर रोहित शिवहरे, अमन बाथम, राहुल कोष्टा निवासीगण मुरली मनोहर, ऋषभ सक्सेना नारो भास्कर, शिवम वर्मा पहलवानबाड़ा, अमित कुमार बैठगंज को पकड़ लिया। आरोपितों के फड़ 10050 रुपये व तलाशी में 2270 रुपये व मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। चौकी प्रभारी जितेंद्र सिंह ने बताया कि जुआ खेलते हुए छह लोगों को पकड़ा गया है, जिनके पास 12320 रुपये बरामद हुए हैं, सभी पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।