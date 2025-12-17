उरई में खौफनाक वारदात, दोस्तों ने ईंट से सिर कुचलकर युवक को उतारा मौत के घाट
उरई में एक युवक की उसके दोस्तों ने निर्मम हत्या कर दी। शराब पीने के दौरान हुई कहासुनी के बाद, तीन दोस्तों ने मिलकर महेंद्र चौधरी के सिर को ईंटों से कु ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। उरई में एक युवक की निर्ममता से हत्या कर दी गई। हत्या की वारदात को उसके दोस्तों ने अंजाम दिया। उसके सिर को बुरी तरह से कुचलकर मार डाला। वारदात में तीन लोग शामिल थे।
मुहल्ला बघौरा में मंगलवार की रात करीब 12 बजे चार दोस्त मरघट के सामने मैदान में बैठकर शराब पी रहे थे। इसी दौरान चारों में कुछ कहासुनी हो गई तो तीन समुदाय विशेष के युवकों ने मिलकर महेंद्र चौधरी उर्फ बाबा के दो दोस्तों ने हाथ पैर पकड़े इसके बाद एक ने ईंटों से प्रहार कर दिया। जब वह मरणासन्न हो गया तो दूसरे युवक ने भी उसके सिर में ईंटों से करीब 10 प्रहार किए जिससे उसका जबड़ा व सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में तीनों हत्यारोपित घर भाग गए।
रात करीब डेढ़ बजे स्वजन महेंद्र को खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो वह मृत पड़ा था। स्वजन की सूचना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लिया। घटनास्थल पर सीओ अर्चना सिंह व कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद ने जांच की। स्वजन की शिकायत पर दो आरोपितों को हिरासत में ले लिया। तीनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरु कर दी है।
शहर के मुहल्ला बघौरा निवासी 27 वर्षीय महेंद्र उर्फ बाबा तीन दोस्तों अल्ताफ, राजा व जीशान के साथ शराब पार्टी करने के लिए घर से गया था। रात करीब 10 बजे तीनों घर से निकले थे। इसके बाद मुहल्ले के कुछ लोगों ने उन्हें 11 बजे के आसपास कालपी-चुर्खी बाईपास के बीच मरघट के सामने मैदान में शराब पीते देखा था। रात करीब 12 बजे तीनों शराब के नशे में हो गए तो उनमें कहासुनी होने लगी। इस पर जीशान ने महेंद्र चौधरी के सिर में ईंटा मार दिया। जिससे वह लहूलुहान हो गया।
इसके बाद अल्ताफ व जीशान ने उसके हाथ पैर पकड़े और राजा ने उसके सिर में ईंटा उठाकर 10 से अधिक प्रहार किए। जिससे उसका सिर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो गया और उसकी घटनास्थल ही पर हो मौत हो गई। इसके बाद अल्ताफ ने घटना को छिपाने के उद्देश्य से मृतक के कपड़े कुछ दूरी पर फेंक दिए और तीनों घर भाग गए। रात में स्वजन महेंद्र को खोजते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो महेंद्र का क्षत विक्षत शव देख भाई दीपक ने पुलिस को सूचना दी।
मौके पर पहुंचीं सीओ अर्चना सिंह, कोतवाली प्रभारी हरिशंकर चंद ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। भाई दीपक की तहरीर पर पुलिस ने तीनों के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है और दो आरोपितों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है।
