जालौन में कोहरा की वजह से हादसा, ससुराल जा रहा बाइक सवार रेलिंग से टकराकर रजबहा में गिरा, मौत

संवाद सहयोगी, माधौगढ़ (जालौन)। मंगलवार की रात 9:30 बजे युवक गोहन से अपनी ससुराल कुंडऊ के लिए बाइक से निकला। कोहरा अधिक होने के कारण उसकी बाइक तरसौर रजबहा पुल की रेलिंग से टकराकर लटक गई। जिस कारण युवक रजबहा में गिर गया। देर रात जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे खोजने निकले। रजबहा में बाइक लटकी होने पर ससुरालियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोहन पुलिस ने देर रात 12 बजे के आसपास युवक को बंबा से खोजकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मच गई।

जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी 32 वर्षीय रोहित पाठक पुत्र राजेश पाठक गांव में खेती करने के साथ प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था। मंगलवार शाम वह घर से ससुराल के लिए निकला और गोहन कस्बा पहुंच गया। रात करीब 9:30 बजे उसने अपने ससुर कुंडऊ निवासी अजय कुमार को फोन किया कि वह घर आ रहा है। रात करीब 11 बजे तक जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो ससुर अजय कुमार ने फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा। इस पर ससुर अपने स्वजन के साथ रोहित को खोजने के लिए निकले तो तरसौर रजबहा की रेलिंग पर रोहित की बाइक लटकी हुई थी।