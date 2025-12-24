जालौन में कोहरा की वजह से हादसा, ससुराल जा रहा बाइक सवार रेलिंग से टकराकर रजबहा में गिरा, मौत
उत्तर प्रदेश के जालौन में गोहन से कुंडऊ जा रहा एक बाइक सवार रजबहा में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई। कोहरे के कारण बाइक रजबहा पुल की रेलिंग से टकरा गई ...और पढ़ें
संवाद सहयोगी, माधौगढ़ (जालौन)। मंगलवार की रात 9:30 बजे युवक गोहन से अपनी ससुराल कुंडऊ के लिए बाइक से निकला। कोहरा अधिक होने के कारण उसकी बाइक तरसौर रजबहा पुल की रेलिंग से टकराकर लटक गई। जिस कारण युवक रजबहा में गिर गया। देर रात जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो स्वजन उसे खोजने निकले। रजबहा में बाइक लटकी होने पर ससुरालियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। गोहन पुलिस ने देर रात 12 बजे के आसपास युवक को बंबा से खोजकर बाहर निकाला और इलाज के लिए सीएचसी भेजा जहां डाक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना के बाद युवक के घर में चीख पुकार मच गई।
जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम प्रतापपुरा निवासी 32 वर्षीय रोहित पाठक पुत्र राजेश पाठक गांव में खेती करने के साथ प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाता था। मंगलवार शाम वह घर से ससुराल के लिए निकला और गोहन कस्बा पहुंच गया। रात करीब 9:30 बजे उसने अपने ससुर कुंडऊ निवासी अजय कुमार को फोन किया कि वह घर आ रहा है। रात करीब 11 बजे तक जब वह ससुराल नहीं पहुंचा तो ससुर अजय कुमार ने फोन लगाया लेकिन फोन नहीं लगा। इस पर ससुर अपने स्वजन के साथ रोहित को खोजने के लिए निकले तो तरसौर रजबहा की रेलिंग पर रोहित की बाइक लटकी हुई थी।
ससुर को पता चला कि रोहित कोहरा होने के कारण रजबहा में गिर गया है। उन्होंने तुरंत ही गोहन थाना प्रभारी सतीश सिंह को सूचना दी। पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंची और रोहित की खोजबीन शुरु कर दी। रात करीब 12 बजे रोहित रेलिंग से करीब 200 मीटर दूर रजबहा में झाड़ियों के बीच फंसा मिला। जिसे बाहर निकालकर तुरंत सीएचसी भेजा गया जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रोहित के मौत की सूचना जैसे ही उसकी पत्नी कंचन व पुत्र छोटू का मिली तो उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया। गोहन थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना प्रभारी सतीश सिंह ने कहा कि रजबहा में डूबने से युवक की मौत हुई है।
