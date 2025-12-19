यूपी के इस जिले में किसानों की फसल बर्बाद होने पर सख्त कार्रवाई, नहर ओवर फ्लो के जिम्मेदार एई और जेई निलंबित
उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में नहर ओवरफ्लो होने से किसानों की फसल बर्बाद हो गई। इस घटना पर सख्त कार्रवाई करते हुए, जिम्मेदार सहायक अभियंता (एई) और जून ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, उरई। यूपी के उरई में किसान की फसल बर्बाद होने पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। किसानों सपने नहर के ओवरफ्लो होने से डूबने पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को फटकार लगाई। इसके बाद जेई और एई को निलंबित कर दिया।
उरई में कोंच व रामपुरा क्षेत्र में नहरों के ओवर फ्लो हो जाने से अब तक 300 बीघा किसानों की फसलें जलमग्न हो चुकी हैं। तीनों घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय ने संबंधित उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी से जांच कराई थी। जिसमें सिंचाई विभाग के अधिकारियों की लापरवाही प्रथम दृष्टि में पाई गई। डीएम ने इसको घोर लापरवाही मानते हुए सहायक अभियंता व जेई को निलंबित कर दिया। साथ ही विभागीय कार्रवाई के लिए पत्र लिखा है।
जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं कि नहरों की पेट्रोलिंग नियमित रूप से की जाए जिससे किसानों का नुकसान न होने पाए। उन्होंने नहरों के रेगुलेशन आर्डर के तहत समस्त सहायक अभियंतोओं, जूनियर इंजीनियर्स व राजस्व स्टाफ को नहरों के सुचारू संचालन व सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने कहा कि नहर में पानी की अधिकता पाए जाने पर सहायक अभियंता प्रथम अनंत अग्रवाल द्वारा नहर के हैड खुलवाकर स्थिति को नियंत्रित किया गया। साथ ही नहरों को हैड से समय पर बंद न रखने की लापरवाही को गंभीर मानते हुए सहायक अभियंता अनंत अग्रवाल व जूनियर इंजीनियर सुमन के विरुद्ध का निलंबन कर कठोर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र लिखा है।
जिलाधिकारी ने कहा कि नहरों के कटान से यदि किसानों की फसलों को कोई नुकसान होता है तो अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि नहरों की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसानों के हितों की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है।
