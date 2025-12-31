Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    किसान की बेटी आरती ने रोशन किया जिले का नाम, IES बनकर पहुंची गांव तो लोगों ने किया स्वागत

    By Mahesh Prajapati Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:16 PM (IST)

    जालौन के ददरी गांव की आरती राजपूत, जो बीएसएनएल फरीदाबाद में जूनियर इंजीनियर हैं, का चयन इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस (IES) में हो गया है। 18 दिसंबर को पर ...और पढ़ें

    Hero Image


    जागरण संवाददाता, जालौन। डकोर ब्लाक के ग्राम ददरी निवासी आरती राजपूत फरीदाबाद में रहकर बीएसएनएल विभाग में जूनियर इंजीनियर हैं। उन्होंने एसएससी का पेपर दिया तो 18 दिसंबर को रिजल्ट आने पर उनका इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस (आइईएस) में चयन हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    मंगलवार को अपने पैतृक गांव आने पर स्वजन के साथ ग्रामीणों ने आरती को मिठाई खिलाकर उनका स्वागत किया। गांव के बेटी की सफलता पर हर कोई खुश दिखा।

    आरती के पिता कुंज बिहारी किसान हैं और मां कमलेश कुमारी गृहणी हैं। उन्होंने वर्ष 2008 में स्वामी विवेकानंद महाराज जूनियर हाईस्कूल दादरी से हाईस्कूल, 2010 में सनातन धर्म इंटर कालेज से इंटर की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 2015 में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से इलेक्ट्रानिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बीटेक किया।

    2017 से 2025 तक वह बीएसएनएल फरीदाबाद में जूनियर इंजीनियर पद पर तैनात रहीं। इस दौरान उन्होंने एसएससी की परीक्षा दी तो 18 दिसंबर 2025 को घोषित परीक्षा परिणाम में 67वीं रैंक हासिल कर इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस आइईएस में चयन हो गया।

    मंगलवार को आरती गांव पहुंची तो स्वजन के साथ ग्रामीणों ने उन्हें मिठाई खिलाकर स्वागत किया। जिला पंचायत सदस्य कैलाश राजपूत ने भी गांव की होनहार बेटी के बधाई दी।