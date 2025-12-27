हाथरस में झगड़े की सूचना पर पहुंची पुलिसवालों की पिटाई, पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़े; तीन घायल

हाथरस: जंक्शन कोतवाली क्षेत्र के नूरपुर गांव में शुक्रवार रात्रि दो पक्षों के बीच हुए झगड़े की सूचना पर पहुंची 112‑पीआरवी की पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने अचानक हमला कर दिया। महिलाओं सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने पुलिसकर्मियों को घेर लिया, गाड़ी पर पथराव कर पुलिसकर्मियों से मारपीट की, जिससे वाहन के शीशे टूट गए और तीन पुलिसकर्मी घायल हो गए।

पुलिस टीम पर ग्रामीणों का हमला, पथराव कर गाड़ी के शीशे तोड़े, की मारपीट गांव नूरपुर में दो पक्षों के बीच विवाद के बाद पुलिस को सूचना मिली कि स्थिति बिगड़ रही है। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो ग्रामीणों ने एक पुलिसकर्मी पर किशोर को थप्पड़ मारने और उसे गाड़ी में बैठाने की कोशिश का आरोप लगाया। यह घटना देखते ही देखते ग्रामीणों के गुस्से को उजागर कर गई। भीड़ ने पुलिसकर्मियों को घेर कर गाड़ी से बाहर खींचा, लाठी‑डंडे और पत्थर बरसाए। महिलाओं ने भी पुलिसकर्मियों को पकड़ कर पीटा, जिससे अफरा‑तफरी का माहौल बन गया।

पुलिस ने सात आरोपितों के खिलाफ किया अभियोग पंजीकृत, तलाश जारी घटना के दौरान कुछ पुलिसकर्मियों ने हाथ जोड़कर छोड़ने की गुहार लगाई, लेकिन भीड़ का आक्रोश कम नहीं हुआ। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी नशे में थे और उनके वाहन में शराब की बोतल भी मिली। इस बीच, कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर अभद्रता करने का भी आरोप लगाया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिसकर्मियों को अपनी जान बचाने के लिए ग्रामीणों के सामने गिड़गिड़ाना पड़ा। हाथरस जंक्शन थाने से अतिरिक्त पुलिस बल और अन्य स्थानों से फोर्स घटनास्थल पर पहुंची।

पुलिस ने दर्ज किया केस कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हमले में शामिल कई लोग मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने पथराव और मारपीट करने वालों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामले की जांच शुरू कर दी है।