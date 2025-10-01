Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नवरात्र में व्रत रखने वाली छात्राओं को बनाया मुर्गा, स्कूल पहुंचे बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:58 PM (IST)

    हाथरस जिले में एक शिक्षक पर नवरात्र में व्रत रखने वाली छात्राओं को मुर्गा बनाने का आरोप लगा है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने स्कूल पहुंचकर हंगामा किया और शिक्षक से नोकझोंक हुई। छात्राओं का आरोप है कि शिक्षक पुष्पेंद्र कुमार ने व्रत रखने पर आपत्ति जताई और उन्हें मुर्गा बनाया। बीएसए ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। शिक्षक ने आरोपों को निराधार बताया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    एबीवीपी के पदाधिकारियों ने स्कूल में हंगामा किया।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। सासनी ब्लॉक के संविलियन विद्यालय समामई की कुछ छात्राओं ने मंगलवार को नवरात्र में व्रत व पूजा करने पर शिक्षक द्वारा मुर्गा बनाए जाने का आरोप लगाया है। इसकी जानकारी पर पहुंचे बजरंग दल और एबीवीपी के पदाधिकारियों ने स्कूल में हंगामा कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस पहुंची। बीएसए ने इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी सासनी को जांच के निर्देश दिए हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    व्रत रखने वाली छात्राओं को मुर्गा बनाने का आरोप, हंगामा

    कुछ छात्राओं ने आरोप लगाया कि शिक्षक पुष्पेंद्र कुमार ने नवरात्र पर व्रत रखने आपत्ति जताई। छात्राओं को कक्षा में मुर्गा बना दिया। जब इस मामले की जानकारी बजरंग दल और एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को हुई तो वह विद्यालय पहुंच गए। विद्यालय परिसर में ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। विद्यालय में मौजूद अध्यापक से कार्यकर्ताओं की नोकझोंक हो गई। हंगामे का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रहा है।

    शिक्षक ने दी ये जानकारी

    शिक्षक पुष्पेंद्र कुमार का कहना है कि मुर्गा बनाने व पूजा न करने के जो आरोप लगाए गए हैं वो पूरी तरह निराधार है। जो बच्चे आरोप लगा रहे हैं वो नियमित स्कूल नहीं आते और कार्य भी स्कूल का पूरा नहीं करते। विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को समय-समय पर सम्मानित किया जाता है।

     

     

    कंपोजिट विद्यालय समामई का प्रकरण संज्ञान में आया है। इसकी विस्तृत जांच के निर्देश खंड शिक्षा अधिकारी सासनी को दिए गए है। जांच रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। - स्वाती भारती,बीएसए, हाथरस। 