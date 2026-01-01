Language
    School Closed: कोहरे और शीतलहर में छुड़ाई कंपकंपी, कक्षा 8 तक के बच्चों को राहत; 14 तक स्कूलों का अवकाश

    By Himanshu Gupta Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 06:05 AM (IST)

    हाथरस में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। न्यूनतम तापमान नौ डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। शीतलहर को देखते हुए ब ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। कोहरे और शीतलहर ने ठंड को चरम पर पहुंचा दिया है। र्दी के कारण लोगों की हालत खराब रही। दिनभर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे की चादर में वह छिपे रहे। सर्दी को देखते हुए बीएसए ने आठवीं तक के विद्यालयों का 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घाेषित कर दिया है।

    आठवीं तक की कक्षाओं में नहीं होगी पढ़ाई, शीतकालीन अवकाश घोषित

    दिसंबर महीने के अंत में सर्दी ने अपना असर दिखाया। ठंड के कारण लोगों की हालत खराब रही। पिछले कुछ दिनों तक लोग कोहरे के कारण घरों से निकलने में सहमे दिखाई दिए। वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। शीतलहर के कारण कंपकंपी छूटती रही। दिनभर अलाव के सहारे लोग बैठे रहे। दुकान, घर और कार्यालयों में भी हीटर से सर्दी से बचाव किया। दिन में सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे। शाम तक सर्दी का असर कम नहीं हुआ।

    स्कूलों में 14 जनवरी तक का अवकाश घाेषित

    बेसिक शिक्षा अधिकारी स्वाती भारती ने प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों, कंपोजिट, सीबीएसई, राजकीय विद्यालयों में आठवीं तक की कक्षाओं का 14 जनवरी तक अवकाश घोषित कर दिया है।

    रबी की फसलों के लिए लाभदायक सर्दी


    सर्दी का मौसम रबी की फसल के लिए लाभदायक है। कृषि विशेषज्ञ डॉ. हरिओम शर्मा बताते हैं कि रबी की फसल पूरी तरह से सर्दियों पर ही निर्भर करती है। इसमें गेहूं का दाना मोटाई पकड़ता है। हरी सब्जियों के लिए भी यह मौसम लाभदायक है। शीतलहर व गलन में पाला पड़ने लगता है। यह आलू की फसल के हानिकारक है। इसमें पत्तियां पीली पड़ने के साथ पैदावार गिरती है। सरसों का फूल झड़ जाता है।