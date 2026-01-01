School Closed: कोहरे और शीतलहर में छुड़ाई कंपकंपी, कक्षा 8 तक के बच्चों को राहत; 14 तक स्कूलों का अवकाश

जागरण संवाददाता, हाथरस। कोहरे और शीतलहर ने ठंड को चरम पर पहुंचा दिया है। र्दी के कारण लोगों की हालत खराब रही। दिनभर सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। कोहरे की चादर में वह छिपे रहे। सर्दी को देखते हुए बीएसए ने आठवीं तक के विद्यालयों का 14 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश घाेषित कर दिया है।

आठवीं तक की कक्षाओं में नहीं होगी पढ़ाई, शीतकालीन अवकाश घोषित दिसंबर महीने के अंत में सर्दी ने अपना असर दिखाया। ठंड के कारण लोगों की हालत खराब रही। पिछले कुछ दिनों तक लोग कोहरे के कारण घरों से निकलने में सहमे दिखाई दिए। वाहन भी रेंगते हुए नजर आए। शीतलहर के कारण कंपकंपी छूटती रही। दिनभर अलाव के सहारे लोग बैठे रहे। दुकान, घर और कार्यालयों में भी हीटर से सर्दी से बचाव किया। दिन में सूर्य के दर्शन नहीं हुए थे। शाम तक सर्दी का असर कम नहीं हुआ।