    हाथरस में जानवर से टकराई बाइक, दो साल की बेटी की मौत; मां गंभीर घायल

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 11:03 AM (IST)

    हाथरस के सिकंदराराऊ में 15 दिसंबर को एटा हाईवे पर एक बाइक जानवर से टकराकर डिवाइडर से जा भिड़ी। इस हादसे में बाइक सवार फरीन और उनकी दो वर्षीय बेटी जैनब ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। सिकंदराराऊ क्षेत्र में 15 दिसंबर को एटा हाईवे पर बाइक के सामने जानवर आ गया। जिससे बाइक असंतुलित होकर डिवाइडर से जा टकराई। बाइक पर बैठी मां और बेटी सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गई। दो वर्षीय बेटी की अलीगढ़ मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।

    अगसौली-बाजिदपुर मार्ग स्थित गांव अरिफपुर भोगपुर निवासी फरीन पत्नी हैदर खान अपने गांव के परिचित आफताब के साथ बाइक पर बैठकर आ रही थी। शाम छह बजे कासगंज रोड से एटा हाईवे पर जाते समय सामने जानवर सामने आने से बाइक असंतुलित होकर के डिवाइडर से टकरा गई।

    पत्नी और बेटी को कराया था मेडिकल कॉलेज में भर्ती

    सड़क पर गिरने से फरीन व उसकी दो वर्षीय बेटी जैनब गंभीर घायल हो गई। दोनों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से रेफर कर दिया गया। 15 दिसंबर रात को बेटी जैनब की जेएन मेडिकल कालेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्ची का पोस्टमार्टम कराया गया। कोहरे के चलते सड़क पर दृश्यता काफी कम है। सड़कों पर जानवर घूमते रहते हैं। जानवरों को बचाने के चक्कर में वाहन असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। कोतवाल शिवकुमार शर्मा ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामला दर्ज कर लिया गया है।

    कोहरे में हादसों में घायल पहुंचे अस्पताल

    घना कोहरा होने के कारण सड़कों पर वाहनों का चलना मुश्किल हो रहा था। जिसके चलते जयपुर-बरेली नेशनल हाइवे पर मैक्स की टक्कर से बाइक सवार किंदौली निवासी अरमान घायल हो गया। वहीं, जलेसर रोड स्थित रेलवे के ओवर ब्रिज की दीवार से टकरा कर बाइक सवार लता पत्नी सूरज निवासी चावड़ गेट घायल हो गईं। आगरा अलीगढ़ रोड पर इगलास चौराहा के निकट बाइक सवार रमनपुर निवासी रिंकू कार की टक्कर से घायल हो गए। तीनों हादसों में घायल हुए महिला-पुरुषों को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया।