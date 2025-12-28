Language
    पेट्रोल पंप डीलरशिप के लिए बनाई फर्जी वेबसाइट: 32.45 लाख की ठगी, साइबर पुलिस ने शातिर दबोचा

    By Sachin Singh Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 10:27 AM (IST)

    हाथरस साइबर क्राइम पुलिस ने पेट्रोल पंप डीलरशिप के नाम पर 32.45 लाख रुपये की ठगी करने वाले एक शातिर आरोपी छोटे राजा परिहार को मध्य प्रदेश के ग्वालियर ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा एक शातिर को गिरफ्तार किया गया है, जिसने पैट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर लोगों को फंसाकर ठगी लाखों की थी। पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए आरोपित ने फर्जी वेबसाइट बनाई थी। पुलिस उसके अन्य साथियों की तलाश कर रही है।

    साइबर क्राइम पुलिस ने की कार्रवाई, मध्य प्रदेश का है शातिर

    सादाबाद के गांव कुरसंडा निवासी अनिल कुमार द्वारा थाना साइबर क्राइम पर सूचना दी कि उसको आनलाइन साइट पेट्रोल पंप केएसके डिलरशिप के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई कि पेट्रोल पंप की जगह खाली है। इसके बाद वादी ने साइट खोलकर आवेदन कर दिया, जिसके बाद वेबसाइट चलाने वाले व्यक्तियों ने अनिल से पेट्रोल पंप की डीलरशिप देने के नाम पर अलग-अलग तारीखों में कुल 32 लाख 45 हजार रुपये किश्तों में अपने खातों में डलवा लिये। इसके बाद वादी द्वारा मथुरा रिफाइनरी में जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि वह फर्जी साइट है व उनके साथ साइबर फ्राड हुआ है।

    डीलरशिप के लिए बनाई थी फर्जी वेबसाइट

    तहरीर के आधार पर थाना साइबर क्राइम पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया। इसके बाद थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा विवेचना के क्रम में वेबसाइट बनाने वाली अमेरिका बेस्ड कंपनी से जानकारी प्राप्त की गयी एवं इंडियन आईल कारपोरेशन से भी फर्जी पेट्रोल पंप कंपनी की सत्यता का पता लगाया गया। जिससे कंपनी के फर्जी होने के पता चलना। वेबसाइट का प्रयोग करने वाले व डोमेन खरीदने वाले व्यक्तियों की जानकारी की। छोटे राजा परिहार निवासी गांव गागौनी थाना सिहोर जिला शिवपुरी राज्य मध्य प्रदेश हाल पता बघेल फौजी का मकान त्यागी नगर थाना मुरार जिला ग्वालियर राज्य मध्य प्रदेश व इसके साथ साइबर ठगी करने वाले कई अन्य साथियों के नाम प्रकाश में आए।

    खातों को खंगाला गया

    पुलिस टीम द्वारा जांच के दौरान ही ठगी करने में प्रयुक्त हुए सिम कार्ड व रुपये लेने के लिये प्रयुक्त हुए खाता धारकों को चिन्ह्रित कर अन्य सह आरोपितों के नाम पते ज्ञात कर इनके खातों को खंगाले गये थे। इसके बाद पुलिस टीम द्वारा टैक्निकल साधनों की मदद से पेट्रोल पंप खुलवाने का झांसा देकर लोगों को फंसाकर ठगी करने वाला शातिर आरेापित छोटे राजा परिहार को कल्यान हास्पीटल के सामने सड़क से थाना क्षेत्र पढाव जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में साइबर क्राइम प्रभारी आशीष कुमार सिंह शामिल हैं।

    पेट्रोल पंप की डीलरशिप के लिए बनाई थी फर्जी वेबसाइट

    पूछताछ के दौरान छोटे राजा परिहार ने बताया कि अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर फर्जी जीमेल आईडी के माध्यम से वेबसाइट पर फर्जी वेबसाइट बनाकर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिडिट के नाम से फर्जी पेट्रोल पंप की विज्ञप्ति निकाली थी। फर्जी वेबसाइट खरीदने के लिये अपने ही मोबाइल नंबर का प्रयोग किया था, जो कि मेरे नाम पर ही दर्ज है। अनिल कुमार द्वारा वेबसाइट पर विज्ञापन देखकर दिये गये नंबर पर संपर्क किया गया। फिर फाइल चार्ज व पेट्रोल पंप की डीलरशिप दिलाने के नाम पर अपने खातो में 32 लाख 45 हजार रुपये डलवा लिये।

    आरोपित ने दी जानकारी

    जिन खातों मे फ्राड के पेसे डलवाता था वो खाते व फ्रांड के काम में प्रयोग करने के लिए सिम कार्ड मुझे मेरे अन्य साथी लाकर देते थे जिसके बदले में मैं इन्हें फ्राड की राशि में से 10 प्रतिशत हिस्सा देता था। जो खाते मुझे प्राप्त होते थे उन खातो में जो फ्राड का पैसा आता था उसको निकलाने की जिम्मेदारी मेरे गैंग के जिन साथियों की थी उनको फ्राड की राशि में से 20 प्रतिशत हिस्सा देता था। वेबसाइट को संचालित करने का कार्य मैं गाजियाबाद से करता था।