दलित किसान की जमीन का कराया फर्जी एग्रीमेंट, पांच लोगों के खिलाफ किया मुकदमा

हाथरस के सादाबाद में एक दलित की जमीन का फर्जी एग्रीमेंट कराने का मामला सामने आया है जिसमें विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं एक अन्य घटना में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया गया। पीड़िता की मां के शिकायत करने पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट भी की जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

संवाद सहयोगी, हाथरस । सादाबाद क्षेत्र में एक दलित की कृषि भूमि का फर्जी एग्रीमेंट कराने का मामला सामने आया है। आगरा के थाना खंदौली के सराय दाय निवासी विनोद कुमार ने अपनी शिकायत में बताया है कि वह सादाबाद तहसील के मौजा मिढ़ावली स्थित भूमि का संक्रमणीय भूमिधर काश्तकार है।

विनोद कुमार ने आरोप लगाया कि यशवीर सिंह पौनिया ने उनकी जमीन का फर्जी एग्रीमेंट करा लिया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्हें गालियां दी गईं और जान से मारने की धमकी दी गई। यशवीर ने विनोद कुमार को बताया कि उसने विनोद कुमार कुशवाह नामक व्यक्ति से इस भूमि का एग्रीमेंट करा लिया है, जबकि विनोद कुमार ने स्पष्ट किया कि वह स्वयं विनोद कुमार है।

न्यायालय के निर्देश पर इस संबंध में पांच लोगों के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कराया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है। नाबालिग से दुष्कर्म का प्रयास, मुकदमा सादाबाद क्षेत्र में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि दिव्यांशु नामक युवक ने 16 अगस्त 2025 को दोपहर दो बजे नाबालिग को जबरन अपने घर ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की।

जब लड़की की मां ने अपनी बेटी को नहीं देखा तो वह उसे ढूंढते हुए दिव्यांशु के घर पहुंची, जहां उन्होंने अपनी बेटी की चीखने-चिल्लाने की आवाज सुनी। विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट के निर्देश पर पुलिस ने शिकायत पर दिव्यांशु, मानू, मुनेश, मिथलेश, भावना, महीपाल और बृजेश देवी के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया।