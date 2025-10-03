25 हजार का इनामी बदमाश पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार, कई दिनों से चल रही थी तलाश
हाथरस में पुलिस और एक इनामी बदमाश के बीच मुठभेड़ हुई जिसमें बदमाश घायल हो गया। मिशन शक्ति टीम और एसओजी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 25 हजार के इनामी वाहन चोर को गिरफ्तार किया। उसके पास से चोरी की बाइक और हथियार बरामद हुए हैं। घायल बदमाश को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पुलिस आगे की जांच कर रही है।
संवाद सहयोगी, जागरण, हाथरस। मिशन शक्ति टीम, एसओजी टीम व थाना हसायन पुलिस ने बुधवार की देर रात्रि 25 हजार का अंतर्जनपदीय इनामी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। दोनों पैरों में गोली लगने से बदमाश घायल हो गए। घायल को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने बदमाश के पास से चोरी की बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए है। पकड़ा गया बदमाश शातिर वाहन चोर है।
एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा के निर्देश पर बुधवार की रात्रि मिशन शक्ति टीम, एसओजी टीम व थाना हसायन पुलिस गश्त कर रही थी। टीमों को सूचना मिली कि गांव जाऊ को जाने वाले रास्ते के पास शातिर वाहन चोर कोई वारदात काे अंजाम देने वाला है। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर सवार एक संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखाई दिया।
पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वह नहीं रुका। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। इस दौरान शातिर पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगा। पुलिस ने आत्मरक्षार्थ की गई जवाबी फायरिंग में पंकज निवासी बस्तोई थाना हसायन गिरफ्तार कर लिया।
दोनों पैरों में गोली लगने से पंकज घायल हो गया। चार अगस्त को एसओजी टीम व थाना हसायन पुलिस ने पंकज के दो दोस्त अंतर्जनपदीय वाहन चोर अमित निवासी करारमई और बाबी निवासी बदनपुर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था, जिनके कब्जे से चोरी की पांच मोटरसाईकिल बरामद हुई थी। जिसमें पंकज उपरोक्त वांछित चल रहा था। एसपी द्वारा पंकज की गिरफ्तारी के लिए 13 सितंबर को 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था।
पुलिस के मुताबिक पंकज शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध थाना हसायन में चोरी, नकबजनी, आर्म्स एक्ट, धोखाधडी, गैंगस्टर एक्ट, आबकारी एक्ट व मारपीट जैसी धाराओं में अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी करने वाली टीम प्रभारी एसओजी धीरज गौतम, थाना प्रभारी हसायन ललित कुमार, एसआइ एंटी रोमिया श्रीचंद्र सोम, महिला कांस्टेबल रुचि और रीना शामिल थे।
मिशन शक्ति टीम, एसओजी टीम व थाना हसायन पुलिस ने 25 हजार के इनाकी वाहन चोर काे मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। दोनों पैरों में गोली लगने से बदमाश घायल हुआ, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस द्वारा आगे की कार्रवाई की जा रही है।
-अशोक कुमार, एएसपी
