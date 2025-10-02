Language
    बिना तलाक के पति ने कर ली दूसरी शादी, ससुरालवालो ने महिला को पीटकर घर से निकाला

    By sachin singh Edited By: Shivgovind Mishra
    Updated: Thu, 02 Oct 2025 10:40 PM (IST)

    हाथरस में एक महिला ने पति पर दूसरी शादी और मारपीट का आरोप लगाया है। एक अन्य घटना में एक महिला ने दहेज उत्पीड़न और जान से मारने के प्रयास का आरोप लगाया। चंदपा में सड़क दुर्घटना में दो लोग घायल हो गए। मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट करने वाले दो लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस स्थिति को नियंत्रण में करने में जुटी है।

    पति पर दूसरी शादी करने का आरोप। जागरण

    संवाद सहयोगी, हाथरस । थाना हाथरस जंक्शन के नगला अलिया निवासी माधुरी पुत्री विष्णु पौरूष ने अपने पति और ससुरालीजनों पर मारपीट और दूसरी शादी करने का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि उसके पति देवेंद्र निवासी दरकई थाना चंदपा ने बिना तलाक लिए दूसरी शादी कर ली है और उसके साथ देहरादून में रह रहा है।

    महिला ने पति पर आये दिन गाली-गलौज और मारपीट करने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि वह परेशान होकर अपने मायके आ गई थी, लेकिन जब वह ससुराल गई तो उसके ससुरालीजन सास, ननद और जेठ ने उसके साथ मारपीट की और घर से बाहर निकाल दिया। पीड़ित की शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

    मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने का प्रयास, मुकदमा

    सादाबाद के गांव जटोई निवासी श्रीमति पुत्री नाहर सिंह ने अपने पति नीलेश कुमार निवासी नगला सीता थाना हाईवे मथुरा और ससुरालियों पर दहेज प्रताड़ना और जान से मारने का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पति और ससुरालियों ने शादी के बाद से ही अतिरिक्त दहेज में एक कार की मांग को लेकर उसके साथ मारपीट शुरू कर दी।

    महिला ने अपने पति नीलेश कुमार, ससुर, जेठ और जिठानी पर दहेज प्रताड़ना और मारपीट का आरोप लगाया है। महिला का कहना है कि उसके पिता ने शादी में करीब 30 लाख रुपये खर्च किए थे, जिसमें 10 लाख रुपये नगद, एक बुलेट मोटरसाइकिल, सोने की जंजीर, अंगूठी और गृहस्थी का सामान शामिल था।

    उसके पति और ससुरालियों ने सात मई 2025 को उसके साथ मारपीट की और मिट्टी का तेल डालकर जान से मारने का प्रयास किया। शिकायत पर महिला थाना पुलिस ने अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

    वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो घायल

    चंदपा में गुरुवार दोपहर बाइक सवार दो लोगों को वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया।

    हादसा आगरा रोड पर आरबी कोल्ड के पास हुआ, जब बाइक सवार बनवारी और हरिओम गंगा स्नान करके अपने गांव कपूरा गोवर्धन थाना खंदोली जिला आगरा जा रहे थे। अज्ञात वाहन टक्कर मारने के बाद मौके से फरार हो गया। बनवारी के सिर में गंभीर चोट लगने के कारण उसे जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया है।

    मूर्ति विसर्जन के दौरान मारपीट करने वाले दो जेल भेजे

    चंदपा के गांव चुरसैन में बुधवार को दुर्गा माता की मूर्ति विसर्जन के दौरान कुछ लोगों ने शराब पीकर हंगामा कर मारपीट कर दी, जिससे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला और रात भर गांव में पुलिस फोर्स तैनात रही। गुरुवार को पुलिस ने राजेश और अब्दुल्ला को पकड़कर जेल भेज दिया।

    गांव में अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है ताकि शांति व्यवस्था बनी रहे। सीओ सादाबाद अमित पाठक ने बताया कि गांव में शांति बनी हुई है और मारपीट करने वाले फरार आरोपितों की तलाश में पुलिस लगी हुई है।