    अवैध संबंधों के शक में पति ने काटा अपना गला, पत्नी ने अलग ही बताया आत्महत्या के प्रयास का कारण

    By Jagran News Edited By: Abhishek Saxena
    Updated: Mon, 29 Sep 2025 11:43 AM (IST)

    हाथरस में पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति सुरेश ने धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। गंभीर रूप से घायल सुरेश को अस्पताल ले जाया गया है। पत्नी का आरोप है कि पति उसे बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाता है जबकि पति को पत्नी के चरित्र पर संदेह है। दंपती में विवाद इस कदर बढ़ गया कि पति ने आत्महत्या का प्रयास किया।

    प्रस्तुतीकरण के लिए सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    जागरण संवाददाता, हाथरस। पत्नी के अवैध संबंधों के शक में पति ने धारदार हथियार से अपना गला काट लिया। इस घटना में पति सुरेश निवासी नाई का नगला गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया।

    पति सुरेश और उसकी पत्नी के बीच अक्सर विवाद होता रहता था, जिसका कारण पति का पत्नी पर शक करना था। पत्नी का आरोप है कि पति उसे बदनाम करने के लिए झूठे आरोप लगाता है, जबकि पति का कहना है कि पत्नी के चरित्र पर संदेह है। इस बीच दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि पति ने अपना गला काटकर आत्महत्या का प्रयास किया।

    सूचना के बाद पहुंची पुलिस 

    घायल सुरेश की पत्नी ने बताया कि उसके पति उस पर शक करते हैं कि उसके कहीं और संबंध हैं। इसी बात को लेकर रोजाना झगड़ा होता है। पत्नी ने यह भी बताया कि उसके पति पर लाखों रुपये का कर्ज है, जिसे वह मेहनत करके चुका रही है, लेकिन पति इसके बावजूद भी उस पर आरोप लगाते रहते हैं।

    सूचना मिलने पर पुलिस अस्पताल पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस अब इस मामले में दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर आगे की कार्रवाई करेगी।  