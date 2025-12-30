Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    आई एम Sorry, तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो; प्रेमी के इन्कार पर मौसी को वीडियो भेजकर युवती ने की आत्महत्या

    By Sachin Singh Edited By: Prateek Gupta
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 07:21 PM (IST)

    हाथरस के आवास विकास कॉलोनी में कामिनी शर्मा नामक युवती ने प्रेमी आकाश के शादी से इनकार करने पर आत्महत्या कर ली। मरने से पहले उसने एक वीडियो मौसी को भे ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर का प्रयोग किया गया है।

    संवाद सहयोगी, जागरण. हाथरस। सदर कोतवाली क्षेत्र के आवासा विकास कालोनी में प्रेम-प्रसंग से जुड़ा सनसनीखेज मामला सामने आया है। प्रेमी ने शादी करने से इनकार कर दिया तो आहत युवती ने सुसाइड कर लिया। आत्महत्या से पहले उसने एक वीडियो बनाकर मौसी के मोबाइल फोन पर भेज दिया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वीडियो में वह कह रही है कि ''आकाश तुमने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि अब मेरे पास मरने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। आई एम सारी मम्मी। तुम दुनिया की बेस्ट मम्मी हो। आकाश की वजह से मुझे सुसाइड करने पर मजबूर होना पड़ रहा है।''

    सदर कोतवाली क्षेत्र के आवास विकास की रहने वाली कामिनी शर्मा ने सोमवार दोपहर जहर खाकर सुसाइड कर लिया। स्वजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। अचानक हुई घटना से घर में कोहराम मच गया। अंतिम संस्कार के बाद स्वजन को कामिनी के वीडियो के बारे में पता चला।

    वीडियो में कामिनी बोल रहीं- ''आकाश, मैं सुसाइड नहीं करना चाहती थी। तेरे घरवालों ने कभी यह सिखाया ही नहीं कि किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए। मैं तो जा रही हूं। थोड़ी बहुत भी इंसानियत जिंदा है तो तू भी नहीं बचेगा। मैने किसी से कभी चीट नहीं किया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं। मेरी मम्मी दुनिया के बेस्ट मम्मी हैं।

    मेरे लिए उन्होंने बहुत किया है। मेरी मौसी दुनिया की बेस्ट मौसी हैं।'' कामिनी की मां रश्मि शर्मा ने कोतवाली सदर पहुंचकर बेटी की मृत्यु का कारण बने प्रेमी आकाश के खिलाफ शिकायत की है। वीडियो में कामिनी ने बताया कि वह पड़ोस में रहने वाले आकाश से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी।

    आकाश और उसके घरवालों की तरफ से इनकार करने से परेशान होकर उसने सुसाइड कर लिया। फिलहाल पुलिस ने शिकायत पर अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। वहीं स्वजन ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया है।


    युवती की मां की तहरीर पर पुलिस ने युवक और उसके परिवार के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर लिया है। मामले में जांच कर शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जा रही है।

    चिरंजीव नाथ सिन्हा, एसपी