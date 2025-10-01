कन्या पूजन के दौरान हाथरस में हादसा: हाईटेंशन लाइन के करंट की चपेट में आकर छह बच्चे झुलसे

हाथरस में महानवमी के दिन हाईटेंशन लाइन से करंट फैलने से छह बच्चे झुलस गए। सुभाष राजपूत के घर कन्या पूजन के दौरान मोहल्ले के बच्चे शामिल होने आए थे तभी यह हादसा हुआ। हाईटेंशन विद्युत लाइन से घर में करंट आने के कारण प्रवीण शिवांगी हिमांशी दुर्गेश और वैष्णवी सहित छह बच्चे झुलस गए। स्थानीय लोगों ने विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, हाथरस। आदर्श नगर जोगीपुरा में महानवमी के दिन एक घर में हाईटेंशन विद्युत लाइन से करंट फैलने के कारण छह बच्चे झुलस गए। यह घटना उस समय हुई जब घर में कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा था और मोहल्ले के कुछ बच्चे कन्या लंगुरा के रूप में पूजन में शामिल होने आए थे।

अचानक घर में करंट आ गया और झुलस गए बच्चे आदर्श नगर जोगीपुरा निवासी सुभाष राजपूत के घर में यह हादसा हुआ। घर से सटी हुई एक हाईटेंशन विद्युत लाइन गुजर रही थी, जिससे अचानक घर में करंट आ गया। करंट की चपेट में आने से प्रवीण, शिवांगी, हिमांशी, दुर्गेश और वैष्णवी सहित कुल छह बच्चे झुलस हो गए।