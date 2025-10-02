दारोगा ताहिर अहमद को भारी पड़ा PM-CM पर अभद्र टिप्पणी करना, SP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने लाइन हाजिर किया
हाथरस में चंदपा कोतवाली के दारोगा ताहिर अहमद को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक बैठक के दौरान की गई इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई की। दारोगा ताहिर अहमद पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।
जागरण टीम, हाथरस। चंदपा कोतवाली में तैनात दारोगा ताहिर अहमद को एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने लाइन हाजिर कर दिया है। दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था।
ताहिर अहमद ने की अभद्र टिप्पणी
दो दिन पहले चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव कैमार में एक बैठक हुई थी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह भी मौजूद थीं। बैठक में गांव कैमार निवासी अमरनाथ द्वारा पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, तभी दारोगा ताहिर अहमद ने मोदी-योगी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। किसी ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया, जो प्रसारित हो गया। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा ताहिर अहमद को लाइन हाजिर कर दिया।
बुजुर्ग से साइबर फ्राड, 1.60 लाख रुपये खाते से उड़ाए
हाथरस जंक्शन के गांव बोनई निवासी महेशचंद्र सारस्वत साइबर ठगी का शिकार हो गए। ठगों ने क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर उन्हें फोन किया और धमकाकर उनके खाते से 1.60 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। पीड़ित अब तक अपनी रकम वापस पाने और रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थानों और अफसरों के चक्कर काट रहे हैं।
मोबाइल पर कॉल करने वाले ने बताया क्राइम ब्रांच का
महेशचंद्र सारस्वत ने बताया कि 19 नवंबर 2024 को उनके मोबाइल पर एक काल आया। काल करने वाले ने खुद को "क्राइम ब्रांच से रोहित यादव" बताते हुए कहा कि उनके नाम से नकली आधार कार्ड बनवाकर 1.60 लाख रुपये का फ्राड हुआ है। काल करने वाले ने डराते हुए कहा कि यदि तुरंत पैसे ट्रांसफर नहीं किए गए तो उनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हो जाएगा। घबराए बुजुर्ग ने अपने बैंक खाते से 1.60 लाख रुपये बंधन बैंक (असम) की एक शाखा के खाते में ट्रांसफर कर दिए। बाद में उन्हें अहसास हुआ कि वे ठगी का शिकार हो गए हैं।
