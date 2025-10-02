दारोगा ताहिर अहमद को भारी पड़ा PM-CM पर अभद्र टिप्पणी करना, SP चिरंजीव नाथ सिन्हा ने लाइन हाजिर किया

हाथरस में चंदपा कोतवाली के दारोगा ताहिर अहमद को प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने के आरोप में लाइन हाजिर कर दिया गया है। एक बैठक के दौरान की गई इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसपी ने तत्काल कार्रवाई की। दारोगा ताहिर अहमद पर यह अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई है।

जागरण टीम, हाथरस। चंदपा कोतवाली में तैनात दारोगा ताहिर अहमद को एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने लाइन हाजिर कर दिया है। दारोगा पर आरोप है कि उन्होंने एक बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी की, जिसका वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो गया था।

ताहिर अहमद ने की अभद्र टिप्पणी दो दिन पहले चंदपा कोतवाली क्षेत्र के गांव कैमार में एक बैठक हुई थी, जिसमें समाज कल्याण अधिकारी सरिता सिंह भी मौजूद थीं। बैठक में गांव कैमार निवासी अमरनाथ द्वारा पुलिस प्रशासन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे थे, तभी दारोगा ताहिर अहमद ने मोदी-योगी पर अभद्र टिप्पणी कर दी। किसी ने इस घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर डाल दिया, जो प्रसारित हो गया। एसपी चिरंजीव नाथ सिन्हा ने मामले का संज्ञान लेते हुए दारोगा ताहिर अहमद को लाइन हाजिर कर दिया।

